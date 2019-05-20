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舊大安溪橋歷史建物成斷橋 中市議員：改建自行車道活化

2019-05-20 14:54聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

舊大安溪橋歷史建築修復工程施工中，台中市議員李榮鴻今在市議會教育文化業務質詢關心修復進度，並建議市政府趕緊進行斷橋銜接工程，規劃自行車道，讓觀光客享受騎自行車追火車的樂趣，為海線觀光注入活水。

舊大安溪橋介於台鐵大甲與日南兩車站之間，橋體跨越大安溪下游，全長約920公尺。鐵路橋在西元1922年完成，公路橋完成於西元1934年，是全台目前僅存的「鐵公路共構」橋梁建築，後來公路改道行駛新台1線，1978年鐵路電氣化東移，舊大安溪橋就不再行駛火車、汽車，2004年七二水災更因部分橋墩被沖毀變成斷橋。

李榮鴻說，地方人士及文史團體極力爭取保留，2006年舊大安溪橋被登錄為歷史建築，他感謝副市長楊瓊瓔擔任立委時及立委江啟臣積極向中央爭取經費，106年9月發包修復，他日前到現場會勘，發現有3支梁柱些微傾斜，市政府須盡快處理。

另斷橋的部分也要銜接起來，規劃自行車道，完整串連南北自行車道，讓觀光客不但可以騎自行車追火車，近距離看火車奔馳，還能從大安一路遊玩到高美濕地。

副市長楊瓊瓔說，對於李榮鴻長期關心古蹟及海線觀光她十分感動，建設不分藍綠，她希望台中市的立委們和市府攜手努力，向中央爭取經費補助。文化局長張大春則表示，針對地方疑慮部分梁柱經大水衝擊，有些微傾斜的狀況，經專家評估安全沒有問題，觀光局也在現場設置監測系統，隨時掌握即時狀況。他也很讚同議員的意見，認為歷史建築修復完成後，如果進一步將斷橋的部分銜接起來規劃自行車道，能進一步帶動海線觀光，觀光局會聯合建設局及觀光旅遊局努力爭取經費。

台中市議員李榮鴻要求舊大安溪橋規劃自行車道，讓觀光客享受騎自行車追火車的樂趣。記...
台中市議員李榮鴻要求舊大安溪橋規劃自行車道，讓觀光客享受騎自行車追火車的樂趣。記者陳秋雲／攝影
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歷史建築自行車修復

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