台中特產是私校？ 議員：一再教改讓家長沒信心

2019-05-20 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市的國中辦得不好嗎？！台中市國小畢業生讀私校比率六都第二，僅次台南，且逐年升高。市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤今天聯合質詢，痛批12年國教倉促上路，缺乏配套，家長一窩蜂考私中，甚至被戲稱私校和太陽餅都是台中特產。教育局長楊振昇表示，據他研究策混亂造成是一大原因。

市議員陳淑華特別舉自己的小孩為例，今年小六將升上國中，但從兩年前就不斷有家長在問，你的小孩要不要考私中？在台中市，甚至朋友碰面也會問有沒有去考私中？有的小六生甚至報考6、7所私校，整個月周末都在考試。根據了解，有的小學全班甚至有1/3的同學去報考私中，對公立國中挫折很大。

陳淑華說，根據教育部統計資料（統計到106學年），台中市國中生就讀私中比例，101學年12.71%、102學年13.3%、103學年14.22%，從12年國教實施開始，104學年15.15%，105學年16.02%，106學年16.36%，逐年增加，是六都第二。她相信如果私中錄取名額夠多，台中甚至會高達20%乃至於25%以上。

今年明道中學創下12000人報考的記錄，陳淑華說，7年前也才6、7千人報考，現在從小三、小四就開始補習考私中，何等辛苦！

陳淑華說，家長的壓力都很大，對教改霧煞煞，今年又剛好碰到12年國教課綱總綱（108課綱），家長搞不清楚，擔心孩子又是白老鼠，乾脆把孩子送到私中，認為反正私中把所有問題搞定。

陳淑華指出，108學年入學的小一、國一、高一學生將採新課綱，那新課綱有沒有完成審定？教科書沒有完成審定，教育局怎麼因應？學校要怎樣挑教科書？老師要怎樣備課？時間夠嗎？來得及嗎？會不會影響教學？沒有充分準備孩子又成了白老鼠，這是家長最難容忍的事！