議員批台中東南區文化沙漠？ 市府：8月動漫節活化地方

2019-05-20 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今天進行教育文業務質詢，市議員邱素貞表示市府舉辦大型活動經常忽略東南區，宛如文化沙漠；她建議增加舉辦的機會與場次，讓東南區脫胎換骨，以現有文化資產聯結未來東區湖濱生態園區與三井購物商圈成為新興的明珠。

市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源聯合質詢，邱指出文化局策劃辦理多項活動，包括台中光影藝術節、台中樂器節、台中爵士音樂節、台中兒童藝術節、台中媽祖國際觀光文化節，吸引許多民眾參加，帶動周邊經濟效益。

她說其中台中媽祖國際觀光文化節活動，辦理超過20年，邀請包括東區「樂成宮」外，市府舉辦大型主題活動幾乎不曾考慮選擇在東、南區舉辦，讓當地民眾抱怨宛如次等公民。

邱素貞說，位在南區國立中興大學前的興大路延伸至東峰公園，橫跨南區與東區近半公里的綠園道，是市區少數幾處種植阿勃勒的路段，每年5、6月時節，阿勃勒樹梢掛滿串串黃金小鈴噹，美不勝收，網友推薦為全國十大賞花步道之一，吸引許多遊客拍照、打卡。

南區公所舉辦阿勃勒音樂會，邱素貞建議市府整合文化局、觀旅局、民政局、新聞局加強宣傳、行銷，成為常態型音樂節，帶動地方發展。

副市長楊瓊瓔說，阿勃勒很漂亮，她以前在空中大學任教的時候，每當經過時，心情感覺很快樂，市府19日在東峰公園舉辦「黃金花雨 阿勃勒音樂會」邀民眾共賞成果很棒，市府會持續研究如何讓活動辦得更好、讓市民更快樂。另外。