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共享聚落夯！ 年輕人搬進老眷舍創業近滿租

2019-05-20 11:28聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。記者...
台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。記者趙容萱／攝影
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有沒有到過台中市審計新村？這是台中市政府是成功轉型的青年創業基地。根台中市勞工局統計，「摘星青年、築夢台中」計畫共有西區審計新村、霧峰區光復新村，以及潭子區摘星山莊等3處青創基地，規畫99個進駐單位，已進駐97單位，進駐率近9成8，幾乎滿租。

台中市勞工局說明，西區審計新村、霧峰區光復新村原為閒置多年的舊省府眷舍，市定古蹟潭子區摘星山莊也閒置多年，經市府整修後，推動「摘星青年、築夢台中」計畫，已執行2期、近4年，即將邁入第三期。

其中，以光復新村為最大青創基地，70個單位滿租，進駐行業以文創、餐飲為大宗，各佔4成，另有約1成是設計；審計新村24個單位，進駐22單位，文創商品類佔8成以上，摘星山莊護龍有3單位。

店家觀察，摘星計畫會成功，除了進駐老房子，平均月租金約在5000元，甚至有減免租金的獎勵，壓低創業的門檻，讓年輕人更容易圓夢，更重要的是，摘星計畫還有一群輔導委員，提供創業申請等一條龍輔導創業。

也有店家發現，進駐率高，摘星計畫落實共享聚落的概念，以光復新村為例，進駐13戶的眷舍，有的是二房一廳的格局，2名創業的年輕人各自進駐到約3到4坪的獨立房間內，中間還有一處公共空間，可以展示作品或做交流；整個基地還有共同的庭院，還有業者會帶頭串連各業別，互相激盪火花，例如近期舉辦母親節活動。

台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／...
台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／本報資料照片
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台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，日前吸引台北市長柯文哲（右）造訪。圖／本...
台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，日前吸引台北市長柯文哲（右）造訪。圖／本報資料照片
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台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／...
台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，假日吸引人潮，成為熱門旅遊打卡景點。圖／本報資料照片
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台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，日前吸引台北市長柯文哲（左一）造訪。圖／...
台中市審計新村是成功轉型的青年創業基地，日前吸引台北市長柯文哲（左一）造訪。圖／本報資料照片
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