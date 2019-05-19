共享辦公室 台中商辦也吹青創風

2019-05-19 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



台中市中區巷弄內繼光工務所的二樓有9個事務所、30個座位，不同行業在同一辦公空間上班。 記者趙容萱／攝影 分享 facebook

政府的青創聚落受歡迎，民間版青創進駐商辦大樓也很夯！台中七期重劃區內有多棟商辦大樓商務中心都吹起青創風，共享辦公室林立；一整層辦公空間內，可共享專屬秘書、洽談區、會議室等，甚至搭配青創相關協助諮詢一條龍服務，吸引創業、商業類與律師、會計師等行業進駐。

商務中心業者王崑霖說，台中有中部科學園區、台中工業區等產業鏈，外商、小型企業、創業者與獨立工作者很多，適合發展共享辦公室。

他買下台中七期商辦一整層760坪空間，規畫70多間大小不同辦公區、186個位子，另規畫倉儲、藝文空間、會議室及專屬秘書等共享空間，還搭配創業所需銀行借貸、申請、法律諮詢等，不少青創者洽詢，即便資金不多，也能享受在七期開工作室的便利。

創業的蘇倉琪說，去年創業代理國外品牌的泵浦，需要廠商滿意的氣派、豪華接待空間與展示商品，共享辦公室很適合他，也可以展現創業決心；同棟有會計、法務、水電協助，不用煩惱，少掉很多行政事務，縮短創業摸索期。

律師羅誌輝說，原本與同業進駐舊市區辦公大樓，侷限相同行業類別，改進駐共享辦公室3個多月，客戶可帶到共享空間洽談、開會，另也發現這裡有群聚效應，隔壁就有會計師或商業業主，可就近服務。