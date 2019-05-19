親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

微軟沒輒了！這次更新包括Windows XP等舊系統

鋒面20日到 全台防大雨豪雨

影／200歲巨木難敵豪雨 暗夜傾倒如強震毀8宅3車

2019-05-19 19:04聯合報 記者賴香珊╱即時報導

受西南風影響，南投縣近日多處大雨成災，埔里鎮蜈蚣里一棵具200年歷史的楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏，粗大枝幹拉扯電線致2根電線桿攔腰折斷，壓損8戶民宅，3輛汽機車也受波及，幸無人傷亡。

埔里公所指出，鎮內蜈蚣里擁樹齡近200年的楓香巨木群，是當地重要生態和文化資產，唯921地震後老樹感染褐根病，樹根腐爛，逐年凋零死亡，部分不敵風雨倒到剩6棵，居民發起護樹助其恢復生機，未料昨因豪雨又倒了1棵還釀災。

而昨晚7時許，埔里地區仍持續下雨，蜈蚣里七賢一街附近居民多待在家中休息，未料突傳來轟隆巨響和劇烈震動，瞬間停電，不少人拿手電筒外出查看，鄒姓婦人說，本來只看到電線桿倒了，往前一照才發現樹倒了，幾乎佔滿整條巷道。

公所表示，長約40米的老樹疑因樹根不穩，又遇連續強降雨而傾倒，因往巷內倒伏，且枝葉卡到電線高速向下拉扯，2根電線桿不敵巨大拉力折斷，樹木和電桿壓損8戶民宅，3部汽機車也遭殃，昨晚則先以鏈鋸清除阻擋出入的大型枝幹。

埔里鎮長廖志城、鎮代會主席胡嘉宸、鎮代曾秀月等人前往勘災，廖說，先由包商分段鋸除清理樹木，停電則由台電評估先行簡易修復供電；另樹倒損毀民眾財物恐涉國賠，但程序繁雜，將動用預備金助災民復建，讓其居家生活恢復正常。

南投縣埔里鎮蜈蚣里約200歲楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏扯斷2根電線桿，壓損8...
南投縣埔里鎮蜈蚣里約200歲楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏扯斷2根電線桿，壓損8戶民宅和3輛汽機車。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里鎮蜈蚣里約200歲楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏扯斷2根電線桿，壓損8...
南投縣埔里鎮蜈蚣里約200歲楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏扯斷2根電線桿，壓損8戶民宅和3輛汽機車。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里鎮蜈蚣里約200歲楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏扯斷2根電線桿，壓損8...
南投縣埔里鎮蜈蚣里約200歲楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏扯斷2根電線桿，壓損8戶民宅和3輛汽機車。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里鎮蜈蚣里約200歲楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏扯斷2根電線桿，壓損8...
南投縣埔里鎮蜈蚣里約200歲楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏扯斷2根電線桿，壓損8戶民宅和3輛汽機車。記者賴香珊／攝影
分享

埔里停電豪雨

相關新聞

占用親子車格最高罰1200 台中草悟道等加碼設車格

2019-05-19 18:38

中彰投苗單身聯誼男熱女冷 彰投苗女生都是個位數

2019-05-19 14:59

影／中市浴佛活動藝術 老師辦畫展揮毫義賣

2019-05-19 14:57

影／用生命為台灣林業保種 正妹攀30公尺大樹採種

2019-05-19 07:53

扭蛋巴士到彰化 親子同樂

2019-05-18 23:27

荔枝椿象席捲彰化 員林車站、校園爆蟲蟲危機

2019-05-18 23:27

斥資1.1億 中市文小10用地幼兒園動土

2019-05-18 23:25

林佳龍「遞光」 台中成立基金會

2019-05-18 23:09

南投暴雨成災 旅宿業者送暖免費盥洗和住宿優惠

2019-05-18 21:12

英倫風雙層扭蛋巴士來了 王惠美帶頭玩起扭蛋

2019-05-18 19:54

影／九九峰可愛世界動土 打造東南亞最大天網鳥園

2019-05-18 18:57

影╱台灣體育總會主辦 全台6千舞者台中以舞會友

2019-05-18 17:08

暨大土石流學生受困 奧萬大路斷明天封園

2019-05-18 16:55

荔枝椿象襲捲彰化縣 員林火車站和校園都有蟲蟲危機

2019-05-18 16:05

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03

柯文哲逛瑞豐夜市引人潮 攤商互說「柯P要選總統了」

2019-05-18 21:53

南投暴雨成災 旅宿業者送暖免費盥洗和住宿優惠

2019-05-18 21:12

中彰投苗單身聯誼男熱女冷 彰投苗女生都是個位數

2019-05-19 14:59

屏東蛋鴨場確診禽流感 場主紅著眼不忍看撲殺

2019-05-18 21:13

影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26

桃市校園首創 內壢國中食物銀行像便利店

2019-05-18 23:17

扭蛋巴士到彰化 親子同樂

2019-05-18 23:27

「自己故鄉自己顧」 600志工會師救家鄉景點

2019-05-18 21:50

鋒面帶來強降雨 石門水庫今晚6點起調節性放水

2019-05-19 17:02

台南永康一陣大雨 部分低窪路段積水

2019-05-18 21:04

雙胞胎姊妹脫貧從軍 每月合領7萬2

2019-05-19 00:03

影／200歲巨木難敵豪雨 暗夜傾倒如強震毀8宅3車

2019-05-19 19:04

怎麼有公廁不准方便的？ 苗市鐵路一村廣場公廁遭投訴

2019-05-19 14:22

十大法律事務所首度進軍桃園 七年級律師當家

2019-05-18 20:57

影／柯P逛夜市人氣爆表 民眾高喊選總統

2019-05-18 22:18

叫阮第一名╱咖啡水果Bar 延續自家味 賣出巧思

2019-05-18 23:37

台灣鐵路極西點在台南 這些鐵路旁景致以後都看不到了

2019-05-19 19:09

樓梯變畫布 全國版畫首獎成公正國小打卡景點

2019-05-19 07:57

影／用生命為台灣林業保種 正妹攀30公尺大樹採種

2019-05-19 07:53

桃園綠色消費樂購月還有3場 別錯過A好康的機會

2019-05-18 21:52

台南新化五寶節 大廚秀廚藝表揚模範農民親子同樂

2019-05-18 20:21

台鐵宜線慶百年 「機關車女王」巡遊！開放售票

2019-05-18 23:57

綠島千人海上長泳今早登場 歌手陳昇也來

2019-05-19 09:58

一雙醫療的手假日捲袖淨灘 感動村民「這天使哪來的」

2019-05-19 13:45

桃園16萬盞高壓鈉燈 將更換為智能LED

2019-05-19 11:21

影／用生命換種子 林業採種員辛苦又危險一度沒落

2019-05-19 07:52

中壢及平鎮21日停水9小時 影響1.8戶請儲水備用

2019-05-19 14:59

日遊客驚見碧潭草地被噴漆 水利局緊急補救

2019-05-19 13:48

義消救災能力檢測 高市獲滿百特優

2019-05-18 20:20

健康公宅租戶收入超標 「搬家令」惹議

2019-05-18 23:35

鄭文燦：博物館不只典藏或專家研究 每人都是博物學家

2019-05-18 20:33

高雄軍事觀光 串連哈瑪星、駁二

2019-05-18 23:26

最美鳳凰木枝幹斷裂 不排除整棵鋸掉

2019-05-19 16:13

高雄六龜原生茶樹插枝育苗栽種 重新打響名號

2019-05-19 12:56

外澳飛行傘基地全台模範生 法令限制至今「妾身未明」

2019-05-19 16:16

92歲糖鐵老司機從煤工當到教練 躲過空襲繼續開

2019-05-18 23:49

荔枝椿象席捲彰化 員林車站、校園爆蟲蟲危機

2019-05-18 23:27

有別禿子、燕子 探子布局「像辦案」

2019-05-18 23:17

北市防飆車 自強隧道也要區間測速

2019-05-18 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top