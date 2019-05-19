影／200歲巨木難敵豪雨 暗夜傾倒如強震毀8宅3車

2019-05-19 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



受西南風影響，南投縣近日多處大雨成災，埔里鎮蜈蚣里一棵具200年歷史的楓香巨木疑難敵豪雨，昨晚突倒伏，粗大枝幹拉扯電線致2根電線桿攔腰折斷，壓損8戶民宅，3輛汽機車也受波及，幸無人傷亡。

埔里公所指出，鎮內蜈蚣里擁樹齡近200年的楓香巨木群，是當地重要生態和文化資產，唯921地震後老樹感染褐根病，樹根腐爛，逐年凋零死亡，部分不敵風雨倒到剩6棵，居民發起護樹助其恢復生機，未料昨因豪雨又倒了1棵還釀災。

而昨晚7時許，埔里地區仍持續下雨，蜈蚣里七賢一街附近居民多待在家中休息，未料突傳來轟隆巨響和劇烈震動，瞬間停電，不少人拿手電筒外出查看，鄒姓婦人說，本來只看到電線桿倒了，往前一照才發現樹倒了，幾乎佔滿整條巷道。

公所表示，長約40米的老樹疑因樹根不穩，又遇連續強降雨而傾倒，因往巷內倒伏，且枝葉卡到電線高速向下拉扯，2根電線桿不敵巨大拉力折斷，樹木和電桿壓損8戶民宅，3部汽機車也遭殃，昨晚則先以鏈鋸清除阻擋出入的大型枝幹。