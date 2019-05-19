占用親子車格最高罰1200 台中草悟道等加碼設車格

2019-05-19 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



依據交通部去年6月公告「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」台中市設置親子車格，交通局提醒民眾不要佔用，否則宣導期一過，6月29日將開罰最高1200元。

台中市政府交通局已函文給全市各大賣場、醫院、電影院、百貨公司、遊樂園等公共停車場，依規定設置足額的親子車格，並加碼在醫院、幼兒園、小兒科診所、草悟道、美術館、市政大樓等高需求地點，增設路邊親子車格。

目前全市路外與路邊停車場共設有1684格親子車格可供使用，由於1年宣導期限將屆，自今年6月29日起，未符合使用親子車格資格違規佔用親子車格，將處600元至1,200元罰鍰。

交通局長葉昭甫表示，107年8月1日起，民眾新領孕婦或兒童健康手冊時，醫療院所都會「夾附」親子停車證，今年1月1日起，新版孕婦或兒童健康手冊則改為「內附」親子停車證。

民眾如領有孕婦或兒童健康手冊，未領親子停車證或領證後遺失，都可到交通局櫃檯、新市政大樓櫃檯及陽明大樓櫃檯等3處櫃檯或全市各區衛生所申辦親子停車證，只需攜帶健康手冊，非本人也可辦理，當日申辦立即領證。