中市魯班公獎競賽 盧秀燕與沈玉琳臉書直播

2019-05-19 15:33 中央社 台中19日電



台中市政府今天舉辦巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔活動，市長盧秀燕與藝人沈玉琳現身會場，兩人風趣互動，透過臉書直播，讓大家看到現場各競賽職類的技藝。

這場活動今天是第2天，來自全國各地逾300名職場達人與新秀展開工藝創作大賽，包括木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆作裝潢、裝潢木工、服裝設計、建築製圖與設計、自行車組裝、中式美食、美髮設計等11項職類同場競技。

盧秀燕與沈玉琳到各職類競賽區加油打氣，兩人觀看小朋友表演扯鈴，也在小朋友指導下，下場小試身手，還一起體驗版畫上色及手作客家美食草仔粿，過程透過臉書直播，讓不能到場的民眾感受現場氣氛。

盧秀燕表示，魯班公是春秋戰國時代木匠，手非常巧，幾乎什麼東西都能做出來，所以被大家尊稱為「巧聖仙師」，也是古時候技職達人的先驅，其實行行都能出狀元，希望孩子在選擇職業時，能夠勇敢選擇所愛，只要努力學習，都能成為大師，這也是市府舉辦巧聖仙師競賽活動推廣魯班公精神的原因。

至於邀請沈玉琳前來，盧秀燕說，沈玉琳在演藝界無所不能，會說、會唱、會寫、會演，希望藉由沈玉琳推廣，讓青年朋友更重視傳統技藝，也勇於走上這條路，市府將持續彰顯技職達人價值，並舉辦各種培訓計畫，歡迎大家參與。

沈玉琳表示，來自全台的百工達人聚集在此，具有傳承意義，而且老師傅與後輩新秀同場交會，相信一定會產生許多火花。他十分肯定技職達人的價值，強調他們是百工百業的基礎，很高興有機會來欣賞現場職人的工藝技術。