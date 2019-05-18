南投暴雨成災 旅宿業者送暖免費盥洗和住宿優惠

2019-05-18 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣埔里地區暴雨成災，從今天清晨到晚間降雨超過500毫米，埔里、仁愛、國姓等鄉鎮多處土石流道路坍方中斷，入夜後雨勢不停，更讓民眾難以成眠。埔里地區旅宿業者送愛心，提供無法返家的民眾免費盥洗和住宿優惠，幫助災區民眾共度難關。

南投縣長林明溱和埔里鎮長廖志城對於今天大雨不斷相當憂心，林明溱指示消防局、工務處協助受困民眾，搶修道路，也透過臉書了解各地災民有何需求。

廖志城也在上午開設災害應變中心，呼籲民眾有災情趕快通報。廖志城說，今天清晨埔里地區就下起大雨，雨勢接連不斷，尤其中午雨量超大，到傍晚五點又降下一波超大豪雨，埔里鎮多處淹水、排水溝溢流，趕緊動員人力救災。他說，才10幾個小時，大埔里地區累積雨量最高破500毫米，平均300毫米，實在宣洩不及。晚上又有超大豪雨預報，讓他相當憂心，希望老天爺幫忙不要再下雨。

因為山區道路坍方中斷，埔里地區的旅宿業者也主動發佈訊息，提供無法返家的民眾協助。埔里鎮兆迪商務旅館考量魚池鄉、仁愛鄉的民眾回家路段淹水坍塌，實在是太危險！視線不佳、路段積水、山壁坍，提供魚池鄉、仁愛鄉居民今日住宿優惠專案，晚間已有3組受困民眾入住，有需要的民眾可電洽（049）2988666。