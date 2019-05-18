英倫風雙層扭蛋巴士來了 王惠美帶頭玩起扭蛋

2019-05-18 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化正吹起扭蛋風，繼巨人摩艾像扭蛋機進駐後，彰化縣文化局又引進曾經風靡全台的「英倫風雙層扭蛋巴士」，今天下午在縣定古蹟彰化市武德殿前廣場舉行揭幕儀式，吸引大批親子大排長龍，縣長王惠美也玩性心重，高興地玩起扭蛋。

彰化縣文化局自即日起至5月26日，引進「英倫風雙層扭蛋巴士」進駐彰化，活動結合卦山3號文創市集「英倫風 主題日」，讓當代文化創意及歷史場館活化再利用，創造出另一種市集風情。

文化局表示，廠商也響應公益，將捐出活動期間總收入的5%給彰化縣社會救助金專戶，另提供100張扭蛋體驗兌換券給彰基兒童癌症中心做公益使用，幫助更多需要幫助的人。

縣長王惠美表示，卦山3號文創市集自今年2月份起，在縣立美術館前廣場辦理，因為彰化有豐厚的文化歷史與人文風情，必須將這些特色變成創意，並產生出一些好的作品出來。因此縣府提供場地給年輕人、藝術家、文創業者一個表現的空間，也提供鄉親一個可以休閒、逛街、看看彰化在地特色的市集，將彰化的好繼續行銷出去，一起為彰化的文創來努力。

「英倫風雙層扭蛋巴士」為原版尺寸復刻版，外型亮麗顯眼，現場更設置「英倫風主題情景」拍照打卡區，打卡上傳分享便可得到精美文創小物；另外，凡穿著英倫意象圖案設計服裝或配件的民眾，也可到服務台兌換宣導品乙份。

另為了鼓勵民眾在市集消費，凡5月18日當日於3號市集消費滿額200元，可到服務台兌換「扭蛋體驗兌換券」。相關資訊可上彰化縣文化局官網最新消息(http://www.bocach.gov.tw/ch/16news/01view.asp?sn=9282)查詢。