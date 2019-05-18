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影／九九峰可愛世界動土 打造東南亞最大天網鳥園

2019-05-18 18:57聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣草屯鎮「九九峰可愛世界」今天動土，業者游家富宣布，將打造亞太地區最大的鳥類動物園，設置東南亞最大的天網，提供中部學童戶外旅遊教學環境。南投縣長林明溱也肯定業者投資觀光，縣府也會努力打造九九峰生態藝術園區，串聯鳥園等景點成觀光路線，為南投觀光旅遊注入新活水。

草屯鎮是南投縣對外門戶，但國道六號開通，台14線逐漸沒落，這幾年陸客減少更雪上加霜，今天業者在草屯鎮富寮里闢建可愛世界動物，南投縣長林明溱、議長何勝豐，及縣議員蔡銘軒、簡賜勝、簡峻庭、廖梓佑、張永輝、前縣長林源朗、前草屯鎮長洪國浩不分藍綠都到場，表達重視。

林明溱肯定游家富願意挹注經費興建大型鳥類動物園，新建的建築及園區規畫都很有特色，完工後必能成為南投的觀光新亮點，縣府在九九峰也有29公頃縣有地，會努力打造成生態藝術園區，串聯鳥園及附近景點形成觀光路線，帶動草屯的觀光旅遊與經濟發展。

游家富說，他從小就希望能蓋一座以鳥類為主的動物園，可愛世界面積16.5公頃，將養育250種，數量超過1萬隻的鳥類和迷你型可愛動物，第一期工程將興建4000坪的遊客中心，外觀設計以天堂鳥為造型，落成後將成為園區標誌建築，預定明年底完工，未來還會設置咖啡杯博物館，結合國姓咖啡推廣在地產業。

九九峰可愛世界完工後將會成為亞太地區最大的鳥類動物園，未來會設置東南亞最大的天網面積約2公頃，讓鳥類可以自由翱翔在天幕之中。還有太空館及生態教育館，並結合生態與環境教育，提供中部縣市的學童戶外旅遊教學。至於第二期工程則將規劃興建主題飯店與熱氣球體驗等設施。

草屯鎮九九峰可愛世界，引進來自南美洲的迷你猴，相當可愛。記者江良誠／攝影
草屯鎮九九峰可愛世界，引進來自南美洲的迷你猴，相當可愛。記者江良誠／攝影
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草屯鎮九九峰可愛世界動土，南投縣長林明溱（左）和業者游家富參觀騾子、迷你馬等可愛...
草屯鎮九九峰可愛世界動土，南投縣長林明溱（左）和業者游家富參觀騾子、迷你馬等可愛動物。記者江良誠／攝影
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草屯鎮九九峰可愛世界動土，將打造2公頃面積的生態鳥園，讓鳥類自由飛翔。記者江良誠...
草屯鎮九九峰可愛世界動土，將打造2公頃面積的生態鳥園，讓鳥類自由飛翔。記者江良誠／攝影
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草屯鎮九九峰可愛世界動土，將打造2公頃面積的生態鳥園，讓鳥類自由飛翔。記者江良誠...
草屯鎮九九峰可愛世界動土，將打造2公頃面積的生態鳥園，讓鳥類自由飛翔。記者江良誠／攝影
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