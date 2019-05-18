荔枝椿象襲捲彰化縣 員林火車站和校園都有蟲蟲危機

2019-05-18 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣荔枝椿象災情有多嚴重？除了八卦山脈的荔枝、龍眼果園，幾乎所有校園都淪陷，現在連員林火車站廣場的台灣欒樹都被攻占，機車的腳踏墊也見荔枝椿象產卵。台中區農業改良場于逸知博士今天說，動手摘除卵片和噴藥防治應雙管下，暑假是全面噴藥的最佳時機。

縣府教育處體健科長施力中說，確實有很多學校反映校園的荔枝椿象問題，都提醒學校要利用假日噴藥，不過最好的方法是修剪枝葉，讓荔枝椿象無法棲息和產卵。

偏遠的福興鄉日新國小校園有2棵龍眼樹、1棵台灣欒樹，最近也出現蟲蟲危機。校長鄧仕文、總務主任周育廉和工友3人一起動手摘除卵片後銷毀。鄧仕文說，曾有人建議使用肥皂水，但效果不理想，才商請鄉公所清潔隊利用假日到校噴藥，噴藥後再沖洗附近窗戶和設施，以免讓師生誤觸。

鄧仕文說，學校最近利用荔枝椿象進行環境生態教育，因附近很多農家屋前都種有龍眼、荔枝樹，也有台灣欒樹行道樹，小朋友和家長更容易接觸到荔枝椿象。他們讓老師告訴學童有關荔枝椿象對果樹的危害性，及它的汁液有腐蝕性，不要去驚擾和用手抓荔枝椿象，若被噴到，要趕快沖水和找皮膚科醫師。

彰化市公所17日舉辦荔枝椿象講習活動，邀請里長和學校人員共一百多人參加。農業課長李逢時說，若是公共區域，市公所會派清潔隊員前往噴藥，學校和私人土地需自行防治。

員林市賴姓女網友15日上傳照片，表示她把機車停在員林車站停車場，荔枝椿象竟在腳踏墊產卵。王姓女網友也上傳她在員林車站月台，拍到1隻荔枝椿象在地上歇腳，彷彿在等火車的照片，都引起網友熱烈討論。

員林火車站站長張武宋說，有民眾反映廣場的台灣欒樹有荔枝椿象，曾由清潔公司噴藥，可能這幾天下雨，藥效已消，會再請清潔公司噴藥；至於左側停車場附近的台灣欒樹，已要求承包商噴藥防治。