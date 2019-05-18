台中公幼公托拚倍增 4年要設180班

2019-05-18 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市推動公幼公托倍增計畫，今天上午在東區9期旱溪重劃區的學校用地，舉行非營利幼兒園動土典禮，斥資1.1億元，打造12班、收托322名幼童，預計明年8月開始招商。台中市長盧秀燕說，市府推動倍增計畫，預計4年內公共化幼兒園達180班，可容納超過5000名幼兒，減輕家長負擔。

東區文小10學校用地新社非營利幼兒園，今天舉行動土典禮，立委黃國書、東南區議員何敏誠、邱素貞、李中、羅廷瑋都到場。盧秀燕說，台中市公托、公幼數量不足，她身為家長，對養育兒女的辛苦感同身受。

盧秀燕說，他競選提出「公幼公托倍增計畫」，未來4年規畫擴增平價、優質公共化幼兒園達180班，可容納幼生數超過5000名，讓學童就近進入公共化幼兒園就讀，可以安心學習，也可以減輕家長壓力。

盧秀燕說，今天動工的文小10非營利幼兒園地點很好，位於環中東路、旱溪街口，市府投資1.1億元經費，規畫設立12班，其中2班是幼幼班，可招收332名幼生，預計明年進行招生。

台中市教育局表示，文小10幼兒園定位為非營利幼兒園，不以賺錢為目標，市府要大力投資，提供優質的師資與教學環境，讓家長付平價學費，孩子可以在安全、舒適、快樂環境生長。