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影／標哥顏清標搭藍寶堅尼跑車體驗賽車快感 他說刺激

2019-05-18 12:50聯合報 記者游振昇╱即時報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天受邀到賽車場，搭上藍寶堅尼跑車體驗賽車快感，他說年輕時代沒有這麼好的車，體驗後感覺不錯，刺激，被問到以前曾開最高速到多少，他說，「時速表不會再動，也不知開多少」，他現在已當祖父級，不會再跟人開快車。

車主雜誌今天在麗寶賽道舉辦賽道日活動，邀請民眾參觀，強調在封閉安全的賽車場，才是賽車愛好者發揮實力的地點。主辦單位也邀請顏清標到場體驗。

顏清標搭藍寶堅尼跑車，由賽車好手駕駛，賽車道一圈3.5公里，共有23個彎道，賽車好手快速過彎，開一圈回原點，顏清標下車後說很刺激，讓他回味年輕時代。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天到麗寶賽車場，搭藍寶堅尼跑車體驗。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天到麗寶賽車場，搭藍寶堅尼跑車體驗。記者游振昇／攝影
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大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天到麗寶賽車場，搭藍寶堅尼跑車體驗。記者游振昇／攝影
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大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天到麗寶賽車場，搭藍寶堅尼跑車體驗。記者游振昇／攝影
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大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天到麗寶賽車場，搭藍寶堅尼跑車體驗。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天到麗寶賽車場，搭藍寶堅尼跑車體驗。記者游振昇／攝影
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顏清標藍寶堅尼跑車

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