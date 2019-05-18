影／標哥顏清標搭藍寶堅尼跑車體驗賽車快感 他說刺激

2019-05-18 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天受邀到賽車場，搭上藍寶堅尼跑車體驗賽車快感，他說年輕時代沒有這麼好的車，體驗後感覺不錯，刺激，被問到以前曾開最高速到多少，他說，「時速表不會再動，也不知開多少」，他現在已當祖父級，不會再跟人開快車。

車主雜誌今天在麗寶賽道舉辦賽道日活動，邀請民眾參觀，強調在封閉安全的賽車場，才是賽車愛好者發揮實力的地點。主辦單位也邀請顏清標到場體驗。