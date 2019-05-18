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胡茵夢年輕美照令人驚艷 鹿港攝影大師影展登場

2019-05-18 07:47聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，展出作品中除了許多早年鹿港街景、甕牆、迎神廟會照等，也出現一張影星胡茵夢年輕時在鹿港出外景的照片，女神風采令人驚艷，鹿港鎮長許志宏表示，此次展出林彰三1960至1990年間所拍攝的黑白老照片，讓時光穿越50年，將鹿港人的生活呈現在大家面前。

林彰三世居於鹿港暗街仔，曾在鹿港鎮公所任職，於1967年以作品「滿載」榮獲每日新聞社世界性攝影比賽年度賞第一名，後任中視駐中部攝影記者，並曾應教育廳拍攝「台灣尋根攝影專輯 ，也和尤增輝合編「鹿港三百年」名揚一時。

在台灣的攝影史上，鹿港人才輩出，除了施強、許讀兩位大師後，近代更以許蒼澤、黃季瀛、施純夫、林彰三最為人知，這些攝影家也為鹿港做了深度記錄。林彰三也曾為中視「蓬萊仙島」節目製作民俗攝影報導，為鹿港留下許多珍貴人文風情照片。

此次攝影展中除了有早年鹿港街景、甕牆、迎神廟會照等，也出現一張影星胡茵夢年輕時在鹿港出外景的照片，當時林彰三拍下胡茵夢帶著笑容騎著單車，後面一個小女孩追著的生動照片，雖是黑白照，但女神風采依舊讓人驚豔。

「鹿城風華 林彰三紀念攝影展」5月15日至6月16日在鹿港公會堂舉辦，鹿港鎮長許志宏表示，看著這些黑白老照片，有些場景他還參與過，讓他回憶起國小時參加媽祖活動時的熱鬧景象，他對林彰三大師也極有印象，那時總是背著相機穿梭在鹿港大小活動中，那種投入的精神也展現鹿港的人文精神。

彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，林彰三曾為中視「蓬萊仙島」...
彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，林彰三曾為中視「蓬萊仙島」節目製作民俗攝影報導，為鹿港留下許多珍貴人文風情照片。圖／鹿港鎮公所提供
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彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，影星胡茵夢年輕時的美照重現...
彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，影星胡茵夢年輕時的美照重現，讓人驚豔。圖／鹿港鎮公所提供
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彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，林彰三曾為中視「蓬萊仙島」...
彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，林彰三曾為中視「蓬萊仙島」節目製作民俗攝影報導，為鹿港留下許多珍貴人文風情照片。圖／鹿港鎮公所提供
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彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，鹿港鎮長許志宏（中）與林彰...
彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，鹿港鎮長許志宏（中）與林彰三的么子林君勇主持開幕茶會。
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鹿港攝影比賽

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