胡茵夢年輕美照令人驚艷 鹿港攝影大師影展登場

2019-05-18 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮公會堂配合慶端陽活動舉辦林彰三紀念攝影展，展出作品中除了許多早年鹿港街景、甕牆、迎神廟會照等，也出現一張影星胡茵夢年輕時在鹿港出外景的照片，女神風采令人驚艷，鹿港鎮長許志宏表示，此次展出林彰三1960至1990年間所拍攝的黑白老照片，讓時光穿越50年，將鹿港人的生活呈現在大家面前。

林彰三世居於鹿港暗街仔，曾在鹿港鎮公所任職，於1967年以作品「滿載」榮獲每日新聞社世界性攝影比賽年度賞第一名，後任中視駐中部攝影記者，並曾應教育廳拍攝「台灣尋根攝影專輯 ，也和尤增輝合編「鹿港三百年」名揚一時。

在台灣的攝影史上，鹿港人才輩出，除了施強、許讀兩位大師後，近代更以許蒼澤、黃季瀛、施純夫、林彰三最為人知，這些攝影家也為鹿港做了深度記錄。林彰三也曾為中視「蓬萊仙島」節目製作民俗攝影報導，為鹿港留下許多珍貴人文風情照片。

此次攝影展中除了有早年鹿港街景、甕牆、迎神廟會照等，也出現一張影星胡茵夢年輕時在鹿港出外景的照片，當時林彰三拍下胡茵夢帶著笑容騎著單車，後面一個小女孩追著的生動照片，雖是黑白照，但女神風采依舊讓人驚豔。