殺風景！工藝文化館旁廁所改倉庫

2019-05-17 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投報導



工藝中心6年前在大草坪上建廁所，遭各界抗議而轉作倉庫並以植物覆蓋。記者江良誠／攝影 分享 facebook

台灣工藝研究發展園區的工藝文化館，是楊英風和貝聿銘大師聯手打造，雙十字白色建築，是南投縣文化地標。但6年前，工藝中心草坪興建廁所，引起地方和文史專家反對，楊英風之子楊奉琛也發表聲明，工藝中心從善如流將廁所改為倉庫，需等到10年建築年限到，才能恢復原貌。

文史工作者梁志忠說，103年工藝研究發展中心因遊客抱怨廁所不夠用，竟在工藝文化館北側草坪上興建廁所，當時外界都相當驚訝，因為除了工藝文化館外，周邊的草坪景觀都是楊英風精心設計，更是貝聿銘建築特有風格，沒想到工藝發展研究中心竟然不顧大師傑作，任意興建廁所破壞整體景觀。

當時，包括文史工作者和鎮民代表和縣議員廖梓佑等人都到工藝中心抗議，要求工藝中心拆除廁所恢復原狀，楊英風之子楊奉琛得知消息也很意外，以楊英風美術館館長名義發出聲明稿。

楊奉琛聲明指出，工藝文化館是楊英風以天地人合一的概念設計，建物本身即是雕塑藝術品，柱與柱間保持大距離穿透性，和大草坪結合，使人、建築和景觀互動時，更親近、視野更寬闊，把廁所蓋在草坪上，有礙觀瞻。

梁志忠說，工藝中心是生活美學的基地，沒想到主管機關卻沒考慮到歷史和景觀，在大師作品上蓋廁所大殺風景，也不尊重原創。

工藝研究發展中心組長江瑞燐說，當年接到各界意見後，也從善如流取消廁所，但建築已經完工因此轉作倉庫，被配合文化館整體性，屋頂也種植植披綠化。

不過，遊客都認為這棟建築相當突兀，希望能拆除。江瑞燐說，因為建築有10年使用年限，短期內仍無法拆除，等到期限屆滿，再讓大草坪恢復原狀。