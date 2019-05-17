檢舉食安重金又不用等！ 台中今首創即時通平台

2019-05-17 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市政府為鼓勵民眾勇於檢舉重大食安事件，不但設有重大食安事件獎勵辦法、「吹哨條款」雙重獎金獎勵，今天檢警衛齊聚共同宣告啟用全國首創的「檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統」，也就是即日起，中市食品藥物安全處受理涉及刑案食安事件，即時通報到檢警衛共享資訊平台，加速查緝時效，為食安把關。

今天的台中市「檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統」啟用典禮，包括台中市副市長陳子敬、台中地檢署檢察長陳宏達、主任檢察官黃裕峯、郭靜文、衛福部食藥署中區管理中心主任蔡淑貞、調查局台中市調處副處長林淵源、台中市衛生局長曾梓展、警察局副局長邱銘光、食藥處長邱惠慈等人與，宣告加強落實台中食安管理。

台中市副市長陳子敬說，台中新政府重視食品安全，不但訂定重大食安事件獎勵辦法，鼓勵民眾檢舉，並且透過台中地檢署、警方與衛生單位聯合查緝，4年來共破獲23起重大食安案件，包括民宅以工業染料製作湯圓販賣、肉品公司販售逾期肉品、海產公司改標海鮮再販售、生技公司將逾期原料製成產品販售、食品公司貯存逾期食品等案。