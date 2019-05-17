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為食安把關 中市設檢警衛查緝通報資訊系統

2019-05-17 15:50中央社 台中17日電

為了把關食品衛生安全，台中市政府今天宣布成立「檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統」，整合檢察、警察、衛生等單位資源，形成更完善的食安防護網。

台中市政府今天在市府舉辦「檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統」成立儀式，台中市副市長陳子敬、台中地檢署檢察長陳宏達、台中市衛生局長曾梓展、台中市警察局副局長邱銘光等人一起啟動。

陳子敬表示，市府一向注重食品安全議題，藉由檢警衛食安平台與檢警單位聯繫，聯合查緝多起重大食安案件，104年迄今破獲23案，包括民宅以工業染料製作湯圓販賣、肉品公司販售逾期肉品、海產公司改標海鮮再販售、生技公司將逾期原料製成產品販售、食品公司貯存逾期食品等案。

陳子敬指出，市府建置這套系統，即時通報不法食品案件，與地檢署、警察局、保七總隊、調查處等查緝單位合作，加速獲知案件資訊及進度，協力偵破不法事件，以科技平台整合相關查緝資源，積極為市民食安把關。

陳宏達表示，希望可以發揮效能，結合檢警衛的資源，發揮強有力的維護食安資訊網，讓民眾吃得安心。

衛生局指出，這套系統啟用後，除持續與府會各單位，合作達到守護食安的承諾，也藉由資訊系統落實跨域合作，縮短案件通報及處理時間，過去藉由公文通報需要花費2-3天，以後可以即時傳達，形成更完善的食安防護網。

食安台中市

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