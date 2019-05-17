待業15年身障者 中市府輔導職場見習成清潔工

2019-05-17 15:20 中央社 台中17日電



待業15年的身障者小文去年求助台中市勞工局，勞工局今天表示，透過短期見習制度，小文在今年2月通過考核如願成為庇護工場員工，被分發到一家診所擔任清潔工。

勞工局指出，為協助身心障礙者就業，設立了8家庇護工場，但有少數身障朋友因初次就業或長期未接觸社會，導致體耐力、社會適應力下降，沒有辦法通過庇護工場的入場評估，不過考量他們已接近入場門檻，勞工局另提供了短期見習制度，讓身障朋友先進到工場見習，再依見習的結果銜接各項服務資源。

輔導小文的就服員陳宜君說，小文國中畢業後，曾經打過零工，因為病況不穩定，工作受到影響，待業在家已逾15年，全靠救濟金生活，與阿嬤相依為命。

陳宜君指出，阿嬤期待小文能有一技之長，未來可自給自足，不再仰賴社會救濟金。去年9月，小文找上勞工局求助，經過專業評估，小文進入向日葵工作隊由見習生做起，就服員天天陪同小文進入工作場域觀摩學習。

陳宜君表示，小文於今年2月通過考核如願成為庇護工場員工，並被分派到一家診所擔任清潔工，小文做中學，做不好就服員立即指導，短短2個多月，小文已能獨立完成工場交付的環境清理工作，而且認真負責的工作態度，連清潔案場的診所人員都讚許，讓小文信心大振，已將回歸一般職場列為下一個努力目標。

勞工局長吳威志表示，庇護工場透過密集且個別化的技能輔導策略，為每個庇護員工量身打造服務模式。近2年庇護見習總計服務了12名身障求職者，有的順利轉銜成為庇護員工，也有透過職場見習了解自身就業需求，而銜接其他服務資源者，身心障礙朋友可以多把握這項服務資源。