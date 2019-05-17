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暖冬森林火災頻傳 退休林工傳承鏈鋸滅火技巧

2019-05-17 14:00聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投林管處請退休的林場員工重出江湖，教導森林救火隊員操作鏈鋸和枯立木移除，降低森...
南投林管處請退休的林場員工重出江湖，教導森林救火隊員操作鏈鋸和枯立木移除，降低森林火災擴散風險。圖／南投林管處提供
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今年年初因為暖冬少雨，南投信義、仁愛山區頻傳山林火警，導致不少林地受損。為了確保森林安全，南投林管處今天請退休的巒大山林場員工重出江湖，教導國家森林救火隊員「鏈鋸操作及保養實務」教育訓練，尤其是火場鏈鋸基礎操作、悶燒倒木、枯立木移除要領及鏈鋸故障緊急排除等實務經驗，降低森林火災擴散，保護珍貴森林資源。

南投縣春節期間，因為連日高溫晴朗，南投林管處信義鄉巒大事業區第31林班及仁愛鄉濁水溪事業區第38林班也先後發生森林火警，因為山區地勢陡峭，林管處動員一百多名人力、闢建防火線加上空勤總隊及陸軍航特部隊吊掛日月潭及霧社水庫的水源共出動實施空中灑水，才撲滅火勢。

南投林管處長李炎壽說，森林火災現場會有許多悶燒的倒木或枯立木，倘若不使用鏈鋸將其移除，會持續延燒造成森林更大面積的危害，鏈鋸是撲滅森林火災上不可或缺的重要工具，也是國家森林救火隊員的標準配備。

巒大山林場退休員工以前有伐木經驗，對鏈鋸操作使用熟練，也懂得研判如何移除枯立木，目前林業轉型為森林保育，部分新進員工少有操作鏈鋸的經驗和技巧，因此，這兩天請退休的前輩指導鏈鋸操作。

雖然現在進入雨季，但是去年、前年雨季都有發生雷擊引發森林火災的案例，南投林管處國家森林救火隊仍不敢鬆懈，加強精進各項救火訓練和設備操作，以因應緊急狀況發生，也呼籲民眾進入山區應避免引火，守護森林資源。

信義鄉巒大山區2月因為乾旱少雨引發森林火警，巨木起火需以鏈鋸移除，避免火勢蔓延。...
信義鄉巒大山區2月因為乾旱少雨引發森林火警，巨木起火需以鏈鋸移除，避免火勢蔓延。圖／南投林管處提供
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南投林管處請退休的林場員工重出江湖，教導森林救火隊員操作鏈鋸和枯立木移除，降低森...
南投林管處請退休的林場員工重出江湖，教導森林救火隊員操作鏈鋸和枯立木移除，降低森林火災擴散風險。圖／南投林管處提供
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