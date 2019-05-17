中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行

2019-05-17 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天視察中橫。記者董俞佳／攝影 分享 facebook 中橫公路谷關至德基段於921大地震重創封閉至今，公路總局指出，近年該路段環境相對穩定，已經啟動可行性評估研究，預計民國114年啟動復建施工，粗估經費至少要100億元。

不過，每當颱風、地震，該路段落石坍方嚴重，十分危險。公路總局指出，透過落石告警、車牌辨識系統等科技偵測來減少事故，保障用路人安全。交通部長林佳龍則說，建置好即時監測資訊，才可以趨吉避凶，遇到危難時可以逢凶化吉。

林佳龍今天視察台8臨37線（中橫便道），聽取公路總局報告整體崩塌地自民國88年921地震後變化。

公路總局指出，根據谷關至德基間崩塌地面積變化監測分析，由於近年較無重大致災事件，環境相對穩定，未來若無強降雨或較大地震，估計114年後進入安定期，可陸續啟動復建工程施工。

公路總局指出，谷關至德基間青山上、下線全長約24公里，目前中橫上、下線沿線計有落石災害113處、岩屑崩滑災害80處及土石流災害31處，中橫上線路基全毀路段累積總長約2公里，道路受損路段累積總長約有6.2公里，粗估可行性研究加上環評等程序約要7、8年時間，經費約至少要100億元。

落石是中橫的隱形殺手，公路總局第二區養護工程處谷關工務段段長呂正安表示，除了設置2處的落石告警之外，也有透過車牌辨識系統，紀錄車輛進到中橫的時間與車號，如果超過正常旅行時間約20分鐘，就會啟動給管理單位，透過監測搜尋車輛是否受困，並利用無人機進行空中俯視，讓受困點更為明確。呂正安說，現在這個系統在谷關、青山、德基都有設置。

呂正安表示，中橫谷關至德基段經搶通，於101年5月起中橫便道（青山下線）有條件開放大梨山居民、緊急救難通行之用，預估未來若工程完畢，將評估是否開放一般民眾使用。

林佳龍表示，中部民眾期待一條安全的中橫，不過，道路上有各種風險，他 認為，人本交通一定要有智慧科技，有充分的資訊才足以應變。