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玉山塔塔加設布農文學步道 攬景深入原民人文風貌

2019-05-17 07:42聯合報 記者賴香珊╱即時報導

玉山國家公園管理處與南投縣政府文化局合作在塔塔加遊憩區打造「布農文學步道」，將布農文化、傳統、詩歌和小品文學等元素，透過巧思設計融入步道沿途小徑和觀景台，盼遊客除攬景，也體驗原民人文風貌。

玉山國家公園管理處指出，南投縣政府文化局前年提出「文學步道」建置合作計畫，經多次洽談選定建置在最受遊客歡迎的塔塔加遊憩區，耗費約2年時間實地會勘和開會研商，入口意象「布農勇士石雕」去年4月揭幕，今年3月全部完工。

玉管處表示，「布農文學步道」內出現的「呼嘯山林-南投縣布農族口傳文學」、南投縣玉山文學獎作品集等有關布農文化、傳統、等小品文學及詩歌都是由文化局提供再由玉管處設計，融入於觀景台、沿途小徑等步道設計中。

南投縣文化局提到，布農文學作品題材廣泛，步道上選用「回祖靈的路只有一條」、「走山的人」、「婚禮的祝福」、「你心中的玉山」、「收穫之歌」、「播種小米歌」、「獵祭之歌」等文學作品外，電影「看見台灣」中的「拍手歌」也有納入設計。

玉管處也表示，透過「布農文學步道」盼讓來到塔塔加遊憩區的民眾，在欣賞玉山國家公園壯闊風景之外，也能閱覽更多在地布農文化及各項原住民傳說典故，深刻體驗布農族的人文風貌。

玉山國家公園管理處與南投縣政府文化局合作在塔塔加遊憩區打造「布農文學步道」。圖／...
玉山國家公園管理處與南投縣政府文化局合作在塔塔加遊憩區打造「布農文學步道」。圖／玉管處提供
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玉山國家公園管理處與南投縣政府文化局合作在塔塔加遊憩區打造「布農文學步道」。圖／...
玉山國家公園管理處與南投縣政府文化局合作在塔塔加遊憩區打造「布農文學步道」。圖／玉管處提供
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玉山國家公園文化局

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