親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

星光大橋工期爭議 彰縣府判還廠商1億餘元

2019-05-16 23:14聯合報 記者林敬家／彰化報導

高鐵彰化站聯外道路第一標工程通車，最受矚目是高鐵的星光大橋。 圖／彰化縣政府提供
高鐵彰化站聯外道路第一標工程通車，最受矚目是高鐵的星光大橋。 圖／彰化縣政府提供
分享

彰化縣的「高鐵彰化站區聯外道路系統改善計畫」，縣府認為第一標從林厝交流道到高鐵星光大橋段承包商延遲工期86天，扣違約金1億1368萬多元，但廠商認為是因施工用地延遲交付、兩次變更設計才拖延，彰化地院判縣府敗訴，必須返還廠商1億多元的工程款。

對此彰化縣工務處長林漢斌說，與承包商對工期有爭議，逾期工程罰款還扣在帳戶裡；因金額龐大，會再與法制、政風處等相關單位研議是否上訴。

承攬廠商指出，2014年與縣府簽工程契約，工程總額為12億7100萬多元，約定2015年12月31日完工，但因發生電桿遷移、台76線橋下用地遲延交付、法令變更縮減勞工最高法定工時，且2015年5至8月連續下雨，3.8公里長的道路工程辦35次變更設計，這些都不能歸責於廠商，推算合理完工日應展延到2016年9月30日，工程實際在2016年9月24日完工，並未延誤。

但縣府僅認變更設計增加工項及增加工程數量，同意展延工期1天，仍從工程款中扣除違約金。

彰化地院審酌契約內容，認為廠商提出用地遲延交付、電桿遷移等事由，可主張展延工期；淡江大學工程法律研究發展中心鑑定結果，認為不計工期應為80日與42日，工程期應展延到2016年9月24日，廠商在當天完工，並未逾期，判縣府須給付廠商1億1368萬多元的工程款。

高鐵

相關新聞

妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標

2019-05-16 23:16

中市校園消防安檢違規多 教局：逐年改善

2019-05-16 23:21

台中綠川、柳川後續工程 拆水泥、要透水

2019-05-16 23:13

抗議台中港擴建工程 環評會火爆

2019-05-16 23:05

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

影／赴歐選美闖10強台姐 返鄉秀美腿為宣傳這件事

2019-05-16 18:05

兼顧觀光和交通 南投景觀步道成「縣府金雞母」

2019-05-16 14:14

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49

路口智慧警示系統…台中見效 桃園跟進

2019-05-15 23:54

餐飲、製造業不景氣 拉低台中均薪

2019-05-15 23:45

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

南投草屯鳥嘴潭人工湖計畫 農戶抗議補償費過低

2019-05-15 23:17

彰縣發「燒」話題：火葬場、焚化爐建哪？

2019-05-15 23:02

互動拍照打卡「趣」 鐵砧山童樂「繪」

2019-05-15 22:42

防生雞糞引蠅害 南投環保局加強攔查肥料車

2019-05-15 22:39

中火減煤4成時程 環團赴中市議會促開聽證會

2019-05-15 22:33

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

樂觀對抗癌末 88歲陳輝堂成為玉山攻頂最高齡者

2019-05-15 20:50

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管

2019-05-16 10:54

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

計車程司機心肌梗塞倒地 導管加低溫治療救回他

2019-05-16 09:09

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

「滿天星斗」也是商機 台灣首座「星野村」催生中

2019-05-16 07:40

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

桃市推YouBike傷害險 今年已理賠4件

2019-05-16 07:47

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

苗栗火車站的「痛」 1號電梯經常故障

2019-05-16 12:15

2019台南博物館節起跑 民眾可一窺珍稀寶物迷人風采

2019-05-16 07:38

「山地門」到底在哪裡？ 這檔藝術展一定要看

2019-05-16 07:39

基隆橘郡社區等5候車亭將改建 立委爭取中央補助

2019-05-16 09:52

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44

馬祖最大量赤潮報到 預告藍眼淚首波大爆發

2019-05-16 13:06

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53

舊團隊拿百萬元喬事？黃偉哲：與市府無關

2019-05-16 15:26

八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃

2019-05-16 15:55

阿基師x「小磨坊」 南亞技術學院培育國宴主廚人才

2019-05-16 17:48

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

93歲西螺七崁老師李羅村殞落 眾武師靈前輪番演武送別

2019-05-16 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top