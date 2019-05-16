星光大橋工期爭議 彰縣府判還廠商1億餘元

2019-05-16 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化報導



高鐵彰化站聯外道路第一標工程通車，最受矚目是高鐵的星光大橋。 圖／彰化縣政府提供 分享 facebook

彰化縣的「高鐵彰化站區聯外道路系統改善計畫」，縣府認為第一標從林厝交流道到高鐵星光大橋段承包商延遲工期86天，扣違約金1億1368萬多元，但廠商認為是因施工用地延遲交付、兩次變更設計才拖延，彰化地院判縣府敗訴，必須返還廠商1億多元的工程款。

對此彰化縣工務處長林漢斌說，與承包商對工期有爭議，逾期工程罰款還扣在帳戶裡；因金額龐大，會再與法制、政風處等相關單位研議是否上訴。

承攬廠商指出，2014年與縣府簽工程契約，工程總額為12億7100萬多元，約定2015年12月31日完工，但因發生電桿遷移、台76線橋下用地遲延交付、法令變更縮減勞工最高法定工時，且2015年5至8月連續下雨，3.8公里長的道路工程辦35次變更設計，這些都不能歸責於廠商，推算合理完工日應展延到2016年9月30日，工程實際在2016年9月24日完工，並未延誤。

但縣府僅認變更設計增加工項及增加工程數量，同意展延工期1天，仍從工程款中扣除違約金。

彰化地院審酌契約內容，認為廠商提出用地遲延交付、電桿遷移等事由，可主張展延工期；淡江大學工程法律研究發展中心鑑定結果，認為不計工期應為80日與42日，工程期應展延到2016年9月24日，廠商在當天完工，並未逾期，判縣府須給付廠商1億1368萬多元的工程款。