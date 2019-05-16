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影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24聯合報 記者賴香珊╱即時報導

受對流雲系旺盛影響，南投縣仁愛、國姓、草屯等地今天下午突然下起暴雨，台14線人止關路段有碎石掉落，2輛自小客車因此受損，其中1部車體後半部被砸中，幾乎全毀，幸無人受傷；另國姓鄉傳有砂石車受困河道，但警消均表示未接獲報案。

仁愛警分局指出，今下午埔里、仁愛地區均出現強降雨，而在傍晚6時許，台14線人止關兩座明隧道間邊坡無預警落石，砸中一輛自小客車，車體後半部嚴重受損，另輛車則因強行通過致車胎受損，但無人員傷亡，已派員在現場警戒維護。

公路總局埔里工務段則表示，獲報台14線73.6公里人止關路段有落石狀況，隨即派員前往清理，該路段一度雙向封閉，但經搶通，目前可單線通車，若降雨狀況未持續，希望能在晚上8時前搶通，恢復雙向通車。

另在網路群組上流傳砂石車受困河道的影片，民眾指出，因影片內出現國姓鄉景點橋聳雲天，推測應是發生在國道六號國姓交流道附近河床，認為是下午強降雨導致溪水暴漲，砂石車受困且出動怪手援救。

南投縣消防局則表示，今天未獲報有受困案件；鄰近國道六號國姓交流道的警所也表示，未接獲報案；若真有此事，警消研判，現場包商可能已透過怪手成功協助車輛脫困，因此才沒有協請警消幫忙，但也籲有急難狀況應盡量通報警消協助。

南投縣仁愛、國姓、草屯等地今下午突然下起暴雨，國姓傳有砂石車受困河道，警消均表示...
南投縣仁愛、國姓、草屯等地今下午突然下起暴雨，國姓傳有砂石車受困河道，警消均表示未接獲報案。記者賴香珊／翻攝
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南投縣仁愛、國姓、草屯等地今下午突然下起暴雨，台14線人止關路段有碎石掉落，2輛...
南投縣仁愛、國姓、草屯等地今下午突然下起暴雨，台14線人止關路段有碎石掉落，2輛自小客車因此受損。圖／讀者提供
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南投縣仁愛、國姓、草屯等地今下午突然下起暴雨，台14線人止關路段有碎石掉落，2輛...
南投縣仁愛、國姓、草屯等地今下午突然下起暴雨，台14線人止關路段有碎石掉落，2輛自小客車因此受損。圖／讀者提供
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南投縣仁愛、國姓、草屯等地今下午突然下起暴雨，台14線人止關路段有碎石掉落，2輛...
南投縣仁愛、國姓、草屯等地今下午突然下起暴雨，台14線人止關路段有碎石掉落，2輛自小客車因此受損。圖／讀者提供
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砂石國道埔里

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