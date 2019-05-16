捷安特都缺工 中市議員：多設產學專班就業徵才易且薪水高

2019-05-16 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



行政院主計總處公布107年六都失業率，台中市在15至24歲失業率達13%，在六都排行第5名。另25至29歲年齡層失業率5.8％，相較於全國總失業率3.7％，高過2.1％，市議員吳敏濟建議教育局在全市24所有職業類科的高中職全面推動產學專班，解決青年就業、企業缺才與缺工的問題。教育局長振昇表示這個想法很好，會努力推動。

吳敏濟指出，台中市六大產業及107年產值，包括工具機暨機械零組件（1447億元）、光電面板（2兆元）、自行車零組件（1044億元）、木工機械（203億元）、手工具（869億元）及航太產業（1207億元），面臨嚴重缺才及缺工問題，全球知名位在大甲區的巨大捷安特也缺工。

吳敏濟認為，產業面臨缺水、缺電及缺地問題，需要中央政府介入解決，但人才的培育地方政府就可透過技職教育規劃，用產學合作模式；從國中、高職到科大培養產業所需人才，畢業即可就業，一投在身進入職場領到較高薪水，企業也可縮短新進員工的職業訓練時間，降低生產成本。

台中市早期有8所建教合作學校，政府近年推動青年希望工程計畫，105年起有產學專班，106年本市國立高中職改隸為市立，全市24所有職業類科的高中職，產學專班人數達470人，畢業即就業比率達95％，薪水級距在程式設計從3.3~3.5萬，CNC3.5萬，木工機械新進可領4萬，初次就業薪資顯然高於一般職業。

吳敏濟強調，既然畢業學生就業比率及初領薪資那麼高，教育局何不全面本市有職業類科的高中職，透過經發局及勞工局的調查與媒合，全面推動本市高中職與主要產業的產學合作，增加產學專班幫助年青人畢業時就有工作，同時也可協助企業解決缺才及缺工的問題。

教育局長楊振昇說，這是非常好的想法，讓在地人才、在地培育，亦能就近投入職場。副市長楊瓊瓔指出，市府最近在神岡國中改制為神岡高中完全中學，有機械班及機械AI班等；目前還有夜間部的產學合作即產訓學，產學致用有加乘效果。