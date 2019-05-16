台中清水兩校運動設施損壞嚴重 教部允協助改善

2019-05-16 18:40 中央社 台中16日電



立法院副院長蔡其昌今天邀教育部與台中市政府教育局等單位，會勘清水區兩所國小，校內運動設施因老化或土壤液化嚴重，影響師生與居民運動安全，教育部允諾協助改善。

東山國小位於清水區鰲峰山東側，創校將邁入50週年，學校受清泉崗機場阻隔形成特殊以單一里設校，也是社區內唯一的公有運動場地，跑道及球場使用年限已達十年，老化、硬化及脫膠情況嚴重，若遇天候不佳時常造成使用者跌倒受傷，校方提出操場及綜合球場整建計畫，總經費約新台幣400萬元，

另槺榔國小球場使用超過20年，校地因位於土壤液化高潛勢區，球場鋪面龜裂嚴重，龜裂寬度最大處長達7公分，露出內部瀝青層、遍布整個球場，影響師生運動安全，校方提出綜合球場改善計畫，經費約180萬元。

蔡其昌今天邀集教育部體育署副署長王水文、台中市政府教育局與市議員楊典忠等人，會勘東山國小及槺榔國小，兩所學校整建工程所需總經費約580萬元，教育部允諾全力協助。

蔡其昌受訪表示，東山國小操場是學校師生及東山里居民唯一的公共活動場域，操場及球場損壞問題已存在一些時間，另槺榔國小球場受土壤液化影響產生嚴重高低差，對師生進行活動時相當危險，都亟需解決。

他說，今天與體育署前來會勘，市府部分也拜託議員楊典忠全力協助，東山國小雖然地處偏遠，但孩子的受教權不該受到影響，希望在最短的時間內將問題解決。

王水文說，感謝蔡其昌邀請會勘，這兩所學校球場都已超過使用年限，中央將協助改善。