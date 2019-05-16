影／赴歐選美闖10強台姐 返鄉秀美腿為宣傳這件事

2019-05-16 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



兩年一度的台灣小姐選拔進入總決賽，而「國服」和「泳裝」賽場將移師南投縣，分別在埔里和日月潭辦理，這也是南投首次成為台姐選拔舞台，上個月挺進國際選美前10強的台姐冠軍高曼容今率同屆季軍和本屆入選5人為該賽事暖場站台。

「國服比賽是什麼呢？」第9屆台灣小姐冠軍高曼容今身穿白底紅邊、改良賽德克族圖騰結合巴洛克式禮服的「國服」主持台灣小姐選拔記者會，落落大方的與現場賓客問答互動，說明國服就是有台灣特色，能代表台灣走上國際的服裝。

之後，高更與同屆季軍甯凱琳率進入本屆決選的5名佳麗走秀行銷南投縣特產，也為活動賽事宣傳；而一個個身著華服、身材高挑且擁逆天長腿的台灣小姐在日月潭向山遊客中心廣場優雅走秀，畫面超吸睛，不少民眾佇足欣賞，且爭相拍照。

台灣小姐選拔大會指出，第10屆總決賽選定辦在南投縣，除因高曼容是南投埔里人，更因南投是台灣中心點，更坐擁國內外知名的日月潭，而國服賽26日將在埔里承萬尊爵渡假酒店登場，泳裝比賽則是下月22日在日月潭大飯店舉行。

主委潘逢卿說，今年國服主題為「客家風采」，泳裝賽則會入選佳麗走在依山傍水的日月潭，展現健康、美麗和活潑，秀出曼妙活力，讓國內外遊客看見，也助台灣邁向國際舞台；同時感謝南投縣政府、觀光協會和日管處協助辦理選拔賽事。