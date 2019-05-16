建人工湖兼顧草屯發展 水利署推地方創生聯盟

2019-05-16 17:54 中央社 南投縣16日電



經濟部水利署進行鳥嘴潭人工湖評估時，將地方溝通宣傳、人文社會調查、社區培力列為重要方向並持續推動，順應地方創生元年，水利署與地方合作，使興建人工湖兼顧在地發展。

經濟部水利署在南投縣草屯鎮興建鳥嘴潭人工湖，為合作打造區域共榮，水利署中區水資源局與草屯鎮公所、國立暨南國際大學、南開科技大學今天簽署「鳥嘴潭地方創生策略聯盟」，同時舉行地方創生論壇，邀學者專家專題演講及分享成功案例。

中區水資源局長陳弘凷表示，行政院長蘇貞昌日前視察鳥嘴潭人工湖計畫進度，非常重視地方建設，特別指示計畫須幫助地方發展觀光遊憩，這處人工湖將連結景觀及綠地生態營造，創造優質環境，期許透過產、官、學界合作，整合草屯當地資源，創造多元經濟發展。

草屯鎮長簡景賢表示，盼透過地方創生策略聯盟合作，強化在地產業連結鳥嘴潭人工湖景點，帶動地方觀光熱潮，進而發展在地人文、觀光、經濟，提升青年返鄉意願，使草屯再創蓬勃生機。

上午地方創生論壇由台灣城鄉發展學會理事長吳勁毅、暨南大學研發長鄭健雄、暨南大學助理教授張力亞等人，以地方創生進行專題演講，分享地方創生概念、如何導入創生政策、大學社會責任的產業實踐等內容；下午案例分享地方創生須以地方為主體，發掘在地特色、聆聽社區真正需要，主講人以實務經驗分享歷程。

吳勁毅說，地方創生主要處理人口結構問題，例如吸引青年從都市回鄉，使家鄉不是只有老人；或是處理人口結構老化產生的問題，例如偏鄉交通不便，但老人有移動需求，此時就可成立公司、協會、基金會、社會企業等組織，向政府爭取投資購車來接送老人，後續維護、保養、收費等營運則是地方的責任。