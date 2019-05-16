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南投唯一 青年竹山創業最高補助5千元店租

2019-05-16 14:41中央社 南投縣16日電

南投縣竹山鎮公所創全縣唯一推出店租補助，只要青年來到竹山鎮橫街開店創業，鎮公所就補助月租一半金額，最高新台幣5000元。

竹山鎮橫街昔日是繁華商圈，但因人口老化及外移等因素，與其他街道相較，現存店面閒置情形嚴重，為活化商圈，鎮公所參考經濟部中小企業處相關創業計畫，推動青年創業或文創發展，鼓勵優秀人才創業打造在地特色，推出橫街閒置店面鼓勵青年創業補助方案。

竹山鎮長陳東睦今天表示，竹山是美麗小鎮，藝術文化多元，值得旅客探索，更適合慢活深度旅遊，而鎮上老街更是竹山之寶，鎮公所希望透過小利多，減少年輕人開店經濟壓力，將青春活力注入竹山，未來也將規劃美化老街、再造老街等計畫，讓竹山老街再現繁榮。

竹山鎮公所文化觀光課長黃文賢說，第一步先活化橫街，只要20歲到45歲本國籍青年，與房東溝通無誤後，就可以來申請，名額12人，每月補助一半租金，最高上限5000元。

黃文賢說，橫街閒置店面鼓勵青年創業補助方案即日起受理報名，經鎮公所考核通過，計畫實施到年底，但期間考核優良者，可延長補助時間，最長以3年為限，有意申請創業補助者可撥049-2642175轉分機613，洽詢鎮公所文化觀光課承辦人蘇先生。

創業老街

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