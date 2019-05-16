因為有她 平安公園成了安平的後花園

2019-05-16 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



高齡70歲的志工李薛銀鑾，就愛拈花惹草，每日清晨固定5時多起床，自發性整理社區環境，天天在平安公園灑掃植栽，不畏風雨從不停歇，用盡巧思，思考如何打造美麗家園，即便是不起眼小角落，經她的綠手指，搖身一變成為花草繽紛的花壇，「我把它當作自家的花園」她把社區公園打造成安平區的後花園。

平安公園位在安平區民權路四段上，是遊客通往安平景點的道路之一，長久以來李薛銀鑾整理公園的用心，讓經過的遊客或里民不禁停下腳步駐足觀賞，因此，大家越來越喜歡到平安公園運動、散步，她努力打造的小綠園終於開花結果後，里民說「不僅風景美，連人也美」。

同時，她的用心也感動了社區里民，現在只要有垃圾，志工一定彎腰撿拾，志工表示，愛乾淨已成社區全民運動。大家努力做環保也換來健康。也有志工說，看著滿園花海，大家可是心花朵朵開。

平安里長蔡陳阿麗說，平安公園這片花草樹木是從別人想丟掉的盆栽樹木移植，日積月累下來才有的甜蜜成果；它可是李薛銀鑾用愛心及耐心努力打造出來的小而美，美麗的後花園。