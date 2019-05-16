計車程司機心肌梗塞倒地 導管加低溫治療救回他

2019-05-16 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



57歲的陳姓司機日前莫名胸悶，但依然打起精神上班，不料到超商買完咖啡，竟突然昏倒，幸有路人連忙通報求救，救護員緊急透過AED電擊四次，可惜仍無呼吸心跳，幸好快速抵達醫院，經緊急心導管手術及低溫治療，奇蹟般恢復。

陳姓司機對事發前記憶一片空白，僅記得前一天便覺胸口不適，「整天感覺如靈魂遊走」，事後同事告訴他，前一天他請大家吃肉圓，更與大夥一同打牌，直到清晨５點多，他準備出勤，沒想到這次回過神，竟發現自己躺在加護病房。

根據同仁下載行車記錄器影像資料，發現陳先生下車進入便利商店買咖啡，離開時突然跌倒失去意識，後方計程車司機和便利商店店員見狀，立刻撥打119求救，在救護車上，經過四次AED電擊，仍無呼吸心跳，幸好快速抵達亞大醫院急診室救治。

從鬼門關躲過一劫的他，3天後就順利恢復肢體活動，並能與人交談，他除了感激醫療團隊幫他撿回一條命。

亞洲大學附屬醫院心導管室主任黃國書指出，陳姓司機經過CPR及電擊兩次後，才恢復心跳，經心導管檢查確診為心肌梗塞所致，並緊急打通血管，但因患者仍意識昏迷，術後於加護病房接受24小時低溫治療，以減少大腦恢復自發性的循環後因再灌流所造成的傷害，以提高存活率及神經學預後。陳姓司機幸運能夠順利恢復意識，且迄今無明顯的神經學後遺症，在臨床上相當不易。

他說，到院前心跳停止(OHCA)的患者平均存活率小於百分之10，更只有少數能於出院後無神經學後遺症，亞大醫院有良好的急診、心臟、重症及神經科團隊，開院至今已成功救治OHCA患者之存活比例約20%。

OHCA患者若要提高存活率及恢復的機會，需愈早使用AED和CPR才有機會，因為當心跳停止超過5分鐘後，腦細胞便開始壞死，即便患者經急救後順利恢復呼吸心跳，腦部可能已產生永久性傷害，影響神經學預後造成失能。