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縣庫金雞母 南投景觀橋步道兼具交通和觀光效益

2019-05-16 07:40聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣興建景觀步道發展地方觀光，也為縣庫帶來可觀收入。南投縣長林明溱說，106年啟用的清境高空觀景步道，到今年3月底已吸引186萬人次到訪，縣庫收入6400多萬元，包括竹山天梯、天空之橋、瑞龍瀑布也都在賺錢，暑假完工啟用的雙龍瀑布吊橋，也可望帶動觀光和收入。

全台蓋景觀橋和步道遭到質疑同質性太高，但很少人探討經濟效益。林明溱今天在議會報告，南投縣景觀橋和步道，已經變成公庫「金雞母」。

林明溱說，南投縣因為多山，吊橋和步道設計原本都是為了改善偏遠地區交通，但因為兼具山水之美，也非常具有觀光效益。以從83年興建的竹山天梯來說，原本就是為了改善竹山太極峽谷間的交通往來，但因為特殊的構造和峽谷景觀，2300萬元興建的梯子吊橋，吸引遊客參觀，到106年底已經挹注縣庫收入5314萬元。

南投市天空之橋投資2200萬元，一樣很賺錢，相關收益分配給南投市公所、縣政府及交通部觀光局參山國家管理所，迄今為縣庫帶來9000多萬元收入，過去3年參觀遊客超過150萬人。

清境高山觀景步道，興建成本4300百萬元，106年5月啟用，一年時間參訪人數達190萬人，門票收入6430萬元，建設成本完全回收，目前也正在進行第二期工程。

另外，去年2月13日啟用的竹山瑞龍瀑布，重新營運後，累計遊客人數己有7萬4千人，到今年3月底，為公庫帶來2百多萬元收入。

林明溱說，縣府興建景觀步道及遊憩景點，可以帶動發展。今年暑假，信義雙龍瀑布景觀吊橋也將正式公開，壯麗的峽谷景觀，預期將受到更多遊客注意，有助於觀光發展。

清境高空觀景步道前年啟用，改善清境交通也為縣庫帶來6400萬元收入。圖／南投縣政...
清境高空觀景步道前年啟用，改善清境交通也為縣庫帶來6400萬元收入。圖／南投縣政府提供
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吊橋林明溱清境

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