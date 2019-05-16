縣庫金雞母 南投景觀橋步道兼具交通和觀光效益

2019-05-16 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣興建景觀步道發展地方觀光，也為縣庫帶來可觀收入。南投縣長林明溱說，106年啟用的清境高空觀景步道，到今年3月底已吸引186萬人次到訪，縣庫收入6400多萬元，包括竹山天梯、天空之橋、瑞龍瀑布也都在賺錢，暑假完工啟用的雙龍瀑布吊橋，也可望帶動觀光和收入。

全台蓋景觀橋和步道遭到質疑同質性太高，但很少人探討經濟效益。林明溱今天在議會報告，南投縣景觀橋和步道，已經變成公庫「金雞母」。

林明溱說，南投縣因為多山，吊橋和步道設計原本都是為了改善偏遠地區交通，但因為兼具山水之美，也非常具有觀光效益。以從83年興建的竹山天梯來說，原本就是為了改善竹山太極峽谷間的交通往來，但因為特殊的構造和峽谷景觀，2300萬元興建的梯子吊橋，吸引遊客參觀，到106年底已經挹注縣庫收入5314萬元。

南投市天空之橋投資2200萬元，一樣很賺錢，相關收益分配給南投市公所、縣政府及交通部觀光局參山國家管理所，迄今為縣庫帶來9000多萬元收入，過去3年參觀遊客超過150萬人。

清境高山觀景步道，興建成本4300百萬元，106年5月啟用，一年時間參訪人數達190萬人，門票收入6430萬元，建設成本完全回收，目前也正在進行第二期工程。

另外，去年2月13日啟用的竹山瑞龍瀑布，重新營運後，累計遊客人數己有7萬4千人，到今年3月底，為公庫帶來2百多萬元收入。