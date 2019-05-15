林依瑩卸任台中市副市長後 前進部落擔任照服員

2019-05-15 20:10 中央社 台中15日電



長期投入社會福利工作的前台中市副市長林依瑩，卸任後，她考取多個證照，以泰雅名字「puyat」前進台中市和平區達觀部落擔任照服員，更開辦培訓班，第一線推動長照服務。

林依瑩曾任弘道老人福利基金會執行長，前台中市長林佳龍延攬她到市府團隊擔任副市長，推動長照2.0制度。

林依瑩擔任副市長時，曾親訪全台第一所原住民實驗學校─博屋瑪國小。希望孩子可在部落快樂長大，全家106年8月搬到達觀部落居住，3名孩子現都就讀博屋瑪國小。

卸任後，林依瑩婉拒回鍋弘道老人福利基金會，她考取照服員、居家服務督導及個管師等證照，前進達觀部落，透過新社「洪幸雪居護所」，在部落推動長照。

林依瑩笑說，以「puyat」泰雅名字前進部落，憂心病患知道副市長幫忙擦屁股，壓力會太大。

達觀部落鄭姓女農民，要照顧中風的丈夫和料理農作，分身乏術，林依瑩評估她的需求後，周一到周五，上午安排照服員幫忙她的丈夫復健，鄭女表示，好感謝「puyat」幫忙，讓她可到果園內安心工作。

林依瑩今年1月在達觀部落開辦照服員培訓班，20名民眾報名培訓，結訓後有9成留在部落擔任照服員，近期開辦第二班，吸引其他部落居民報名受訓。

林依瑩表示，部落打造照護系統，透過在地人服務在地人，有些部落失智病患會打人罵人，透過熟知原鄉母語的照護員來照顧，更了解病患需求，成效良好。