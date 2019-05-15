親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

中寮爺奶出力樂包千顆粽 盼助華山獨老有粽吃

2019-05-15 19:05聯合報 記者賴香珊╱即時報導

端午節將屆，華山基金會為籌募三失長輩的端午粽子和關懷禮，南投縣中寮天使站今商請地長輩包千顆素粽，預計將在5月底前分批綁好且完成蒸煮，再分送給受助長輩，因也體驗製作古早味韭菜盒，很多人都是第一次嘗試，覺得新鮮有趣。

華山基金會指出，會內每逢三節就會致贈應景食物和實用禮品關懷受助長輩，但因近年景氣不好，且偏鄉勸募不易，尤其像端午節粽子等食品不僅不好募，也得考量老人家牙口和健康，因此自力製作為放心，但數量龐大，志工卻有限。

中寮天使站今因此商請當地廣福村逾20名老人家出手協助包素粽，阿嬤們熟練的將香菇、土豆、糯米等素料放進粽葉中，接二連三的將素粽綁上棉繩，不到10分鐘就完成一整串粽，預計將在5月底前完成分批綁好和蒸煮千顆素粽的任務。

中寮天使站長曾怡卿說，不少幫忙綁粽的長輩本身就是受助個案，但他們也想在能力範圍內出力協助，藉此回饋社會，因此不論炒料或包粽都由他們一手包辦，而素粽材料則多虧有地方善士捐助，有效減輕偏鄉站點的支出。

曾也提到，這1000顆素粽除分送給會內受助長輩，而除粽子外，還會附上裝有麥片、香皂、手提袋、零錢包和拐杖傘的關懷禮包，但關懷禮目前站內僅募到3成，盼民眾一起加入關懷在地獨居長者的行列，愛心專線049-269144。

華山基金會中寮天使站今商請地長輩包千顆素粽，預計將在5月底完成，再分送給縣內受助...
華山基金會中寮天使站今商請地長輩包千顆素粽，預計將在5月底完成，再分送給縣內受助長輩，圖／中寮天使站提供
分享
華山基金會中寮天使站今商請地長輩包千顆素粽，預計將在5月底完成，再分送給縣內受助...
華山基金會中寮天使站今商請地長輩包千顆素粽，預計將在5月底完成，再分送給縣內受助長輩，圖／中寮天使站提供
分享
華山基金會中寮天使站今商請地長輩包千顆素粽，預計將在5月底完成，再分送給縣內受助...
華山基金會中寮天使站今商請地長輩包千顆素粽，預計將在5月底完成，再分送給縣內受助長輩，圖／中寮天使站提供
分享
華山基金會中寮天使站今體驗製作古早味韭菜盒，很多長輩都是第一次嘗試，覺得新鮮有趣...
華山基金會中寮天使站今體驗製作古早味韭菜盒，很多長輩都是第一次嘗試，覺得新鮮有趣而笑開懷。圖／中寮天使站提供
分享

粽子偏鄉端午節

相關新聞

樂觀對抗癌末 88歲陳輝堂成為玉山攻頂最高齡者

2019-05-15 20:50

立委帶官員7小時訪8校 蔡培慧：要他們看錢花到哪

2019-05-15 19:04

影／鳥嘴潭公有地補償談不攏 農民呼喊：蘇貞昌救我們

2019-05-15 16:50

逢甲、聖荷西國際雙學位學程 打造前進矽谷最快之路

2019-05-15 16:08

彰化建火葬場？縣議員：那裡都可以 只有一處不行

2019-05-15 15:18

林佳龍千億海水MOU案 新市府說要查卻雷大雨小

2019-05-15 13:55

防白蛾飛機噴藥10天引發緊張 南投縣府：網路謠言

2019-05-15 11:54

影／鐵砧山新地標 互動式灰面鵟鷹可拍可「拉」

2019-05-15 11:17

影／全球不到10例 竹秀醫院救罕病男登日本醫學期刊

2019-05-15 07:29
看更多

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管

2019-05-16 10:54

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

計車程司機心肌梗塞倒地 導管加低溫治療救回他

2019-05-16 09:09

「滿天星斗」也是商機 台灣首座「星野村」催生中

2019-05-16 07:40

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

桃市推YouBike傷害險 今年已理賠4件

2019-05-16 07:47

88歲樂觀抗癌 第14次攻頂玉山

2019-05-15 23:46

茉莉&雅博客二手書10~30元出清 把握18、25日

2019-05-15 23:59

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49

台東太麻里金針山繡球花道 浪漫如當MV主角

2019-05-15 23:36

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

高市借新還舊 發債150億

2019-05-16 00:06

路口智慧警示系統…台中見效 桃園跟進

2019-05-15 23:54

2019台南博物館節起跑 民眾可一窺珍稀寶物迷人風采

2019-05-16 07:38

基隆橘郡社區等5候車亭將改建 立委爭取中央補助

2019-05-16 09:52

IKEA小碧潭捷運共構店 4亮點！今開幕

2019-05-15 23:12

「山地門」到底在哪裡？ 這檔藝術展一定要看

2019-05-16 07:39

苗栗火車站的「痛」 1號電梯經常故障

2019-05-16 12:15

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

六輕氣爆4度協商破局 居民今靜坐抗議

2019-05-15 23:17

金門大橋110年竣工 林佳龍視察：不容有變數

2019-05-15 23:57

住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20

「台灣龍珠」基隆嶼趕6月開放 議員登島讚好美

2019-05-16 00:03

高市舉債空間…只剩635億

2019-05-15 23:59

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

馬祖最大量赤潮報到 預告藍眼淚首波大爆發

2019-05-16 13:06

上網登錄 騎YouBike 受傷才有保障

2019-05-15 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top