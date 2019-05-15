中寮爺奶出力樂包千顆粽 盼助華山獨老有粽吃

2019-05-15 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



端午節將屆，華山基金會為籌募三失長輩的端午粽子和關懷禮，南投縣中寮天使站今商請地長輩包千顆素粽，預計將在5月底前分批綁好且完成蒸煮，再分送給受助長輩，因也體驗製作古早味韭菜盒，很多人都是第一次嘗試，覺得新鮮有趣。

華山基金會指出，會內每逢三節就會致贈應景食物和實用禮品關懷受助長輩，但因近年景氣不好，且偏鄉勸募不易，尤其像端午節粽子等食品不僅不好募，也得考量老人家牙口和健康，因此自力製作為放心，但數量龐大，志工卻有限。

中寮天使站今因此商請當地廣福村逾20名老人家出手協助包素粽，阿嬤們熟練的將香菇、土豆、糯米等素料放進粽葉中，接二連三的將素粽綁上棉繩，不到10分鐘就完成一整串粽，預計將在5月底前完成分批綁好和蒸煮千顆素粽的任務。

中寮天使站長曾怡卿說，不少幫忙綁粽的長輩本身就是受助個案，但他們也想在能力範圍內出力協助，藉此回饋社會，因此不論炒料或包粽都由他們一手包辦，而素粽材料則多虧有地方善士捐助，有效減輕偏鄉站點的支出。