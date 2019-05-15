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立委帶官員7小時訪8校 蔡培慧：要他們看錢花到哪

2019-05-15 19:04聯合報 記者賴香珊╱即時報導

教育部國教署長彭富源、體育署長高俊雄等人今赴南投縣視察教育環境基礎設施，由立委蔡培慧陪同會勘草屯、埔里、魚池等地8所高中和中小學，允諾會撥經費改善校園設備、體育器材、圖書館和運動場地等。

蔡培慧指出，南投縣內不少學校都是在921地震時重建，近20年從未整修過，教室漏水、圖書館設備老舊鏽蝕等問題浮現，而該會期任教育文化委員會召委，因此安排教育文化委員會和教育部到南投考察一般、非山非市和偏鄉等樣態學校。

教育部國教署長彭富源、體育署長高俊雄等人今一早就前往草屯鎮新庄國小、旭光高中，前者反應校內體能器材設備及幼兒園地墊老舊，後者則針對興建中空手道館後邊坡，遇強烈風雨若沖刷崩塌，恐危及學生及建築安全性，盼增設擋土牆。

之後彭、蔡一行人再轉往埔里鎮南光和埔里國小、宏仁和埔里國中、暨大附中，而校方各自表達，希望新建或整建運動場、風雨球場、購置體育器材設備和改善圖書館環境等需求，最終赴魚池國小巡查該校活動中心老舊需整修等現況。

彭、高兩人巡視完8所中小學和高中後允諾，會協助學校用最簡便的方式來申請補助，國教署也會朝向補助上限來做努力，改善整體教學環境、體育場地和充實相關設備，務必提升師生的教學品質。

蔡則強調，要求各部會首長到場巡查，就是希望他們親眼看到經費要花在什麼地方，且親自與學校或民眾對話，瞭解使用者實際需求，而她除會持續為南投縣爭取經費外，也會透過修法和落實問政，逐步讓校園學習環境優質化。

教育部國教署長彭富源、體育署長高俊雄等人今由立委蔡培慧（右2）陪同到南投視察教育...
教育部國教署長彭富源、體育署長高俊雄等人今由立委蔡培慧（右2）陪同到南投視察教育環境設施。陪同記者賴香珊／攝影
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教育部國教署長彭富源、體育署長高俊雄等人今由立委蔡培慧（左2）陪同到南投視察教育...
教育部國教署長彭富源、體育署長高俊雄等人今由立委蔡培慧（左2）陪同到南投視察教育環境設施。陪同記者賴香珊／攝影
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教育部國教署長彭富源、體育署長高俊雄等人今由立委蔡培慧陪同到南投視察教育環境設施...
教育部國教署長彭富源、體育署長高俊雄等人今由立委蔡培慧陪同到南投視察教育環境設施。陪同記者賴香珊／攝影
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體育埔里教育部

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