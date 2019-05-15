影／鳥嘴潭公有地補償談不攏 農民呼喊：蘇貞昌救我們

2019-05-15 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌上月到南投縣草屯鎮視察鳥嘴潭人工湖計畫，強調開發涉及人民應從寬、從優、從速，河川公有地補償費卻談不攏，承租農戶不滿補償費過低，今拉白布條抗議，痛批水利署且高呼「蘇院長救救農民」。

縣議員李洲忠、草屯鎮代施麗桂等人今與逾50名農民至平林2號堤防旁工地抗議，李指出，鎮內逾200農戶承租鳥嘴潭工區內40餘公頃河川公地耕種，因工程要收回其賴以為生的農地，雖要補償，但還沒共識，公部門就拍板決定補償費。

農民不滿水利署公有地徵收補償費為有承租的每分地18.2萬元、沒承租16.3萬元，與其訴求的37萬元、35萬元差了1倍；施說，水利署沒從優、從寬，還不顧公告地價或市價大幅上揚，「從速」拍板補償費，做法鴨霸，署長賴建信下台。

施更代農民提出5大訴求，重啟協商拒絕黑箱、補償費提高至37、35萬元、符合三七五減租條例須補償地價3分之1、土地承租人補償不能打折、農業設施照價全額賠，揚言水利署若做不到，會有更多人站出來抗議，阻擋鳥嘴潭施工。