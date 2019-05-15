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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

影／鳥嘴潭公有地補償談不攏 農民呼喊：蘇貞昌救我們

2019-05-15 16:50聯合報 記者賴香珊╱即時報導

行政院長蘇貞昌上月到南投縣草屯鎮視察鳥嘴潭人工湖計畫，強調開發涉及人民應從寬、從優、從速，河川公有地補償費卻談不攏，承租農戶不滿補償費過低，今拉白布條抗議，痛批水利署且高呼「蘇院長救救農民」。

縣議員李洲忠、草屯鎮代施麗桂等人今與逾50名農民至平林2號堤防旁工地抗議，李指出，鎮內逾200農戶承租鳥嘴潭工區內40餘公頃河川公地耕種，因工程要收回其賴以為生的農地，雖要補償，但還沒共識，公部門就拍板決定補償費。

農民不滿水利署公有地徵收補償費為有承租的每分地18.2萬元、沒承租16.3萬元，與其訴求的37萬元、35萬元差了1倍；施說，水利署沒從優、從寬，還不顧公告地價或市價大幅上揚，「從速」拍板補償費，做法鴨霸，署長賴建信下台。

施更代農民提出5大訴求，重啟協商拒絕黑箱、補償費提高至37、35萬元、符合三七五減租條例須補償地價3分之1、土地承租人補償不能打折、農業設施照價全額賠，揚言水利署若做不到，會有更多人站出來抗議，阻擋鳥嘴潭施工。

水利署中區水資源局品管課長劉松烈則說，會將訴求轉呈上級，溝通不足之處會再協調研究，逐一通知每位農民協商事宜，所有定案的行政作業則會在月底或下月初加緊趕辦。

南投縣鳥嘴潭工區內農民不滿承租地補償費過低，今集結至平林2號堤防旁工地向水利署表...
南投縣鳥嘴潭工區內農民不滿承租地補償費過低，今集結至平林2號堤防旁工地向水利署表達抗議。記者賴香珊／攝影
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南投縣鳥嘴潭工區內農戶不滿承租地補償費過低，草屯鎮代施麗桂（持麥克風者）今與逾5...
南投縣鳥嘴潭工區內農戶不滿承租地補償費過低，草屯鎮代施麗桂（持麥克風者）今與逾50名農民向水利署表達抗議。記者賴香珊／攝影
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農民水利署行政院

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