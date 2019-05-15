改善南投校園環境 立委蔡培慧邀教育部踏勘

2019-05-15 16:16 中央社 南投縣15日電



民主進步黨籍立法委員蔡培慧今天邀教育部會勘南投縣校園基礎設施，國民及學前教育署長彭富源應允協助學校用最簡便方式申請補助，國教署也會朝補助達上限來努力。

為改善校園環境、圖書館設施、運動場地、體育器材等攸關閱讀及運動安全設備，蔡培慧邀教育部國教署、體育署官員，陸續會勘新庄國小、旭光高中、宏仁國中、南光國小、埔里國小、埔里國中、國立暨南國際大學附屬高中，了解器材使用情形及整修工程進度。

蔡培慧說，她擔任教育及文化委員會第9屆第7會期召集委員，成功推動多項法案，今天安排委員會及教育部官員考察南投縣，走訪的學校有教室漏水、圖書館設備老舊等情形，學童幾乎暴露危險校園環境，但孩子需要安全就學，父母才能放心打拚。

草屯鎮新庄國小校長姚仁傑說，學校遊戲場設施使用年限5年，但設置至今17年，安全地墊早就硬化且多處脫落，學童手腳碰觸就沾上碎屑與污漬，掉屑的化學成分也怕影響學童健康，且戶外遊戲場因樹根隆起，導致高低落差，連地墊都被蔓延的樹根撐破。

蔡培慧極力爭取體育選手權益，為南投縣爭取的國家級空手道館就在縣立旭光高中。校方說，選手都很期待空手道館落成，正興建的館場後方有一處與路面落差太大，施工人員反映下雨恐有崩塌之虞，必須做擋土牆，以維護師生及選手訓練安全。

蔡培慧強調多次質詢提到「各部會首長一定要到現場，親眼看經費花在什麼地方，更要與民眾對話，了解使用者實際需求」，使民脂民膏用在對的地方與有需要的民眾身上，她會持續努力問政，落實逐步優質化校園環境。