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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

彰化建火葬場？縣議員：那裡都可以 只有一處不行

2019-05-15 15:18聯合報 記者劉明岩╱即時報導

全國各縣市共有37處火葬場，彰化縣是極少數還未有火葬場的縣市，喪家要火化親人遺體都必須趕著大早辦告別式，然後迢迢到外縣市火葬場火化，真是情何以堪，民進黨縣議員李成濟在總質詢時，要求縣府及早解決，民政處長賴致富表示，彰化縣確有興建火葬場的迫切需要，但用地難覓，尚無成熟方案，他反而請李成濟協助解決。

彰化縣興建火葬場的步履蹣跚，從20多年前，計畫在目前的彰化市立殯儀館建火葬場，就因遭附近居民強力抗爭下而告炊，由於內政部有補助款，加上火葬場是金雞母，隨後有花壇鄉、大城鄉，甚至芳苑、福興鄉都前仆後繼，有意爭取，卻還是難抵抗爭而作罷，最近的是前縣長魏明谷上任，計畫在埔鹽鄉興建火葬場，仍遭強烈反對下而撤銷，從此，興建火葬場幾乎是執政者的禁忌。

縣議員李成濟今天總質詢卻還是針對火葬場質詢，強調彰化縣是百萬大縣卻沒有火葬場，十分諷刺，但他不為難縣長王惠美，請民政處長賴致富答覆，賴致富表示縣府會再積極努力。

與李成濟同樣出身花壇鄉的縣議員顧黃水花，隨後起身表示，火葬場是有必要建，但不管建在那裡，就一定不能建在花壇。

李成濟也針對目前的溪州焚化爐，只收家庭垃圾，不收事業廢棄物，業者只能運往高雄，被收取高額處理費，建議縣府再建另一座焚化爐，以免企業因事業廢棄物無法處理而出走。

環保局長阮順寧回答表示，溪州焚化爐是民國90年啟用，當時40億元經費是由環保署全額補助，現在要再興建一座，可能還要更多錢，況且溪州焚化爐每天可處理900噸垃圾，而彰化縣目前每天只收800噸垃圾，已經足夠。　　

縣長王惠美表示，溪州焚化爐因為使用期限已經18年，所以它的功效慢慢在遞減，實際上，垃圾的問題不是只有彰化縣的問題，鄰近彰化縣的地方，有的甚至還沒有焚化爐，雲林縣甚至還有一個焚化爐是一直沒有啟用，圈此是否再興建焚化爐問題，建議應該是由環保署統籌，要來把這些垃圾問題做規劃，該停爐的、該重建的，或者說議員有找到適當的地方可以提供，讓縣府來爭取

王惠美說，縣府現在還是希望環保署儘速把雲林目前每天可處理大概7、8百公噸的焚化爐提早開動，彰化縣的部分垃圾就可以就近到雲林，至於要做歲修或是做更先進的容量整修，也會更順利。

彰化縣目前只有一座溪州焚化廠，最近在大修後，各鄉鎮市垃圾擠著進入焚燒，造成焚化廠...
彰化縣目前只有一座溪州焚化廠，最近在大修後，各鄉鎮市垃圾擠著進入焚燒，造成焚化廠外垃圾車大排長龍景象。照片／民眾提供
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彰化縣議員李成濟在縣政總質詢時，建議彰化縣興建火葬場。記者劉明岩／翻攝
彰化縣議員李成濟在縣政總質詢時，建議彰化縣興建火葬場。記者劉明岩／翻攝
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彰化縣議員顧黃水花（左）在縣政總質詢時，強烈表示火葬場是有必要建，建在那裡都可以...
彰化縣議員顧黃水花（左）在縣政總質詢時，強烈表示火葬場是有必要建，建在那裡都可以，就是不能建在花壇。記者劉明岩／翻攝
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火葬焚化爐

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