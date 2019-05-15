中美貿易戰 中市府「度咕」？ 經發局：新投資逾573億

2019-05-15 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



中美貿易大戰開打多時，台商紛紛計畫回流，民進黨多位議員在財政經濟業務質詢指出，看不出市府有積極規畫產業園區招商，仿彿在「度咕（打瞌睡）」。副市長楊瓊瓔表示，新市府上任後就積極盤點土地，尋找能開發成工業區的地，會全力以赴釋出土地。

市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤指出，市府欠缺作為引導資金投資產業（工業、金融業、服務業），也發現盧秀燕將某公司的興建住宅案列為吸引重大投資案，市府又停止開發產業園區，她質疑這不是變相鼓勵回流台商炒作地皮、炒作房地產？

經濟發展局表示，市府積極辦理潭子聚興產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期、大里夏田產業園區等設置案，太平產業園區今年底完工，持續辦理產業型整體都市規劃，希望帶動產業發展。

楊瓊瓔表示，新市府上任後即積極盤點台中土地，尋找能開發成工業區的地，會全力以赴讓土地釋出；太平產業園區並沒有停擺，期望外界不要誤解，只要願意來台中投資，市府竭誠歡迎。