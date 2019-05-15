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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

中美貿易戰 中市府「度咕」？ 經發局：新投資逾573億

2019-05-15 14:46聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

中美貿易大戰開打多時，台商紛紛計畫回流，民進黨多位議員在財政經濟業務質詢指出，看不出市府有積極規畫產業園區招商，仿彿在「度咕（打瞌睡）」。副市長楊瓊瓔表示，新市府上任後就積極盤點土地，尋找能開發成工業區的地，會全力以赴釋出土地。

市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤指出，市府欠缺作為引導資金投資產業（工業、金融業、服務業），也發現盧秀燕將某公司的興建住宅案列為吸引重大投資案，市府又停止開發產業園區，她質疑這不是變相鼓勵回流台商炒作地皮、炒作房地產？

經濟發展局表示，市府積極辦理潭子聚興產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期、大里夏田產業園區等設置案，太平產業園區今年底完工，持續辦理產業型整體都市規劃，希望帶動產業發展。

楊瓊瓔表示，新市府上任後即積極盤點台中土地，尋找能開發成工業區的地，會全力以赴讓土地釋出；太平產業園區並沒有停擺，期望外界不要誤解，只要願意來台中投資，市府竭誠歡迎。

近期台中也有多項台商投資案，包含新鉅科技161億元、台中精機65億元、拓凱實業60億元、巨大機械50億元、高鼎精密材料26億元、車王電子25億元、台灣麗偉18億元、橋椿金屬16億元、銓寶工業12億元、喬山健康科技8.95億元、宇隆科技逾7億元等，回流台商約17家，總投資金額逾573.25億元。

台中市議員邱素貞（左起）陳淑華、蕭隆澤要求加緊找地招商，引入投資。記者陳秋雲／攝...
台中市議員邱素貞（左起）陳淑華、蕭隆澤要求加緊找地招商，引入投資。記者陳秋雲／攝影
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台商楊瓊瓔

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