綠營批盧市府逢龍必反 市府：延續培育青農

2019-05-14 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市前市長林佳龍團隊推動「青年加農」政策，但新市府上任後卻停辦，民進黨議員江肇國等人今天在議會財政經濟質詢，抨擊市府「逢龍必反」，在沒有新方案出來前就貿然停辦「青年加農」，對有意加入的人很不公。農業局長蔡精強說，將結合青年農民聯誼會，持續輔導培訓青年農民。

議員張家銨指出，青年政策向來是地方政府的重點，但盧團隊至今沒有具體政策也無任何規劃草案就急著停辦原本政策，包括「青年加農」、「青年事務審議會」，她認為「這不是逢龍必反，什麼才是逢龍必反」。

議員周永鴻則表示，青年加農是台中市政府首創政策，不少縣市跟進。至今第3屆共有121名青年返鄉投農，結訓後有106人持續農業工作，青年務農面向包括水稻、蔬菜、果園、園藝。

江肇國認為，農業局長蔡精強答詢表示青年加農是好政策，既然4年來成效斐然，為何要中止？難道是因「加農」是佳龍諧音？是否改個名字就繼續辦理？江肇國強調，台灣農業人口老化，扶植青年農民是重要政策，市府不應為反對而反對。

蔡精強局長答詢表示，農業局從自今年3月起實地訪視，107年青年農民培訓47人，實際了解從事農業經營情形，將在5月底完成調查，未來推動青年農民培訓計畫的參考。