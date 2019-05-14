綠營批盧市府逢龍必反 市府：延續培育青農
台中市前市長林佳龍團隊推動「青年加農」政策，但新市府上任後卻停辦，民進黨議員江肇國等人今天在議會財政經濟質詢，抨擊市府「逢龍必反」，在沒有新方案出來前就貿然停辦「青年加農」，對有意加入的人很不公。農業局長蔡精強說，將結合青年農民聯誼會，持續輔導培訓青年農民。
議員張家銨指出，青年政策向來是地方政府的重點，但盧團隊至今沒有具體政策也無任何規劃草案就急著停辦原本政策，包括「青年加農」、「青年事務審議會」，她認為「這不是逢龍必反，什麼才是逢龍必反」。
議員周永鴻則表示，青年加農是台中市政府首創政策，不少縣市跟進。至今第3屆共有121名青年返鄉投農，結訓後有106人持續農業工作，青年務農面向包括水稻、蔬菜、果園、園藝。
江肇國認為，農業局長蔡精強答詢表示青年加農是好政策，既然4年來成效斐然，為何要中止？難道是因「加農」是佳龍諧音？是否改個名字就繼續辦理？江肇國強調，台灣農業人口老化，扶植青年農民是重要政策，市府不應為反對而反對。
蔡精強局長答詢表示，農業局從自今年3月起實地訪視，107年青年農民培訓47人，實際了解從事農業經營情形，將在5月底完成調查，未來推動青年農民培訓計畫的參考。
蔡精強表示，今年度青年農民輔導將結合中央農委會輔導各級農會成立青年農民聯誼會，持續提供協助青農所需資源及措施。另將優先由農會推薦家中有農地的農家子弟到各試驗場所參加課程訓練，其次招募有意願者參加青年農民培訓工作，擴大青年農民投入農業的人力基礎。
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