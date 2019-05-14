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拚改善空汙！ 台中機車定檢率94% 全台居冠

2019-05-14 14:18聯合晚報 記者吳志雲／台北報導

台中市政府環保局感謝民眾配合機車定檢，對空氣品質提升有很大助益。 台中市政府／提...
台中市政府環保局感謝民眾配合機車定檢，對空氣品質提升有很大助益。 台中市政府／提供
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較去年提升22個百分點

台中市政府持續多元改善空汙，除加強稽查台中火力發電廠等大型固定汙染源，也強化機車定檢。台中市政府表示，今年截至3月底，台中市機車定檢率高達94%，是全國唯一突破9成的縣市，相較去年同期的72%大幅提升22個百分點，台中市政府感謝民眾配合，藉此對空氣品質提升也會有很大助益。

環保局表示，行政院環保署去年8月修正公告空污防制法，要求出廠滿5年以上的機車，每年應接受排氣檢驗一次，並於行車執照原發照月份前後一個月內完成，定檢不需要支付檢驗費用，檢驗不合格的機車，應於一個月內修復並複驗合格。依環保署今年3月統計資料，台中市應定檢機車總數為25萬5422輛，已完成定檢車輛達24萬210輛，定檢率高達94%，全國排名第一。

期限內未定檢罰500元

台中市環保局表示，該局每年會寄發機車排氣定檢明信片，提醒車主於期限內完成機車定檢，環保局並提醒，依規定未於期限內完成定檢可處500元罰鍰，定檢不符排放標準，未於一個月內修復者，可處1500元罰鍰；若超過應檢驗日起6個月，經通知仍未改善者，將加重罰緩，最重可註銷其牌照。

此外，環保局長吳志超指出，為加速汰除老舊車輛，提高車主汰換意願，環保局今年度共編列1.8億元經費，補助老舊機車汰換為低汙染車輛，並推出多項汰舊補助方案，包括新增淘汰二行程機車換購六期機車、老舊四行程機車換購六期機車與換購電動機車補助方案。

為照顧偏鄉民眾，環保局針對淘汰二行程機車，以及二行程機車換購低汙染車輛補助項目，以專案補助符合資格的和平區民眾，比照中低收入戶補助金額，申請額數有限，提醒盡速申請。欲洽詢相關資訊，聯絡方式如下：台中市政府環境保護局陳先生電話：04-22289111分機66201。

台中市空氣汙染

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