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台中欠稅逾15萬件成呆帳 中市：法院指未達標準

2019-05-14 11:37聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

市議員施志昌（右起）林祈烽與黃守達質詢台中欠稅執行情況，但沒有一件強制執行。圖／...
市議員施志昌（右起）林祈烽與黃守達質詢台中欠稅執行情況，但沒有一件強制執行。圖／林祈烽提供
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台中市房屋稅、地價稅和牌照稅３大地方稅欠稅總數從6221萬至8億餘元不等。市議員林祈烽、施志昌和黃守達３人質疑這些大戶是怎麼欠的？地方稅務局長沈政安表示，地稅局均依法移送執行署強制執行，但法院表示未達強制執行標準，目前台中欠稅大戶沒有一件執行。

台中市議會今天進行財政經濟業務質詢，林祈烽說，台中市地稅局一年平均稅收超過400億元，主要稅收項目就是土地稅、房屋稅和汽機車牌照稅這3項，但地價稅欠繳前3名大戶，分別是欠4586萬、528萬、348萬餘元；房屋稅第一名欠繳717萬3481元，牌照稅欠136萬4073元，欠稅戶共數十萬件，他質疑地稅局催繳情形如何。

林祈烽說據他了解，地稅局曾移送一名欠稅大戶到執行署要執行管收，但法官認為當事人有健康疑慮，所以台中市目前還沒有欠稅大戶遭到管收催債的情形出現。他認為，既然欠稅都不用追繳，對其他納稅人不公平，甚至效法。

局長沈政安表示，地價稅欠稅金額大是因土地有共同持有的問題，所以催繳情況比較複雜一些，牌照稅則因追課時間可追溯5年，欠稅人名下又有多輛汽機車，所有金額比較多。沈局長強調，地稅局針對欠稅大戶都有依法取證、移送執行署強制執行，但目前沒人被管收是因法院認定還不到管收的地步，地稅局都有全力在催討欠稅。

從民國90年至今年4月底止，房屋稅欠稅件數是9738件，累計金額為6221萬6283元；地價稅欠稅件數1萬1517件，累計8229萬4904元；汽機車牌照稅欠稅件數12萬6979件，金額8億400餘萬元。

市議員林祈烽指出欠稅不催繳，呆帳多，對納稅人不公平。記者陳秋雲／攝影
市議員林祈烽指出欠稅不催繳，呆帳多，對納稅人不公平。記者陳秋雲／攝影
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