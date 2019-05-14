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山東蔬果博覽會台中9天賣8萬 農業局：去釣大魚

2019-05-14 10:54聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議會第3屆第1次定期大會今天進行財政經濟業務質詢，市議員施志昌指出，4月18日農業局與台中農友至中國大陸山東參加國際蔬果科技博覽會，17攤展期9天銷售僅賣8萬，最後還要拜託某集團收購的方式來解決滯銷的農產品，他認為此行評估不周延。農業局長蔡精強說，因博覽會有不少大陸大企業參加，台中是去「釣大魚。」

全國農產外銷金額全年1121億元，台中市議員施志昌、林祈烽、黃守達聯合質詢，指台中市農局今年目標只訂3億，競爭力在哪？農業局長蔡精強說，亞熱帶農產品才是台中的競爭力所在，市府盡力推動。

施志昌質疑如今年的外銷計畫都像這次參展一樣事前準備不足，難保再有同樣情況發生。農業局長蔡精強解釋，農業局很盡力衝外銷，他聽到有參加博覽會的山東企業主來到台灣在台北圓山用餐，馬上跑去找人，希望他多幫忙！

施志昌指出，此外，去年我國農產品出口總值超過1600億，扣除魚類及其製品也達1121億，農業局目標3億與總產值1121億這兩者比例相差懸殊，僅0.27%！光是去年單就水果類出口值排行第一的鳳梨，把南投、雲林、嘉義、台南等南部地區主要產地加總起來，在去年外銷總額就高達12億台幣以上。

施志昌問，台中有競爭力的農產品到底有哪些？他舉例大甲芋頭全台第一，但國內通路有限，芋農靠自己的經商通路，成功的外銷到新加坡，為什麼個體農做的到，但農業局規畫卻比不上。蔡精強表示，大甲芋頭有分部位真空包裝冷凍外銷。

施志昌說，農業局應再重新盤點台中哪些農產品是真正具有優勢潛力的，思考如何創造自我品牌、創造國際通路、穩定外銷市場與穩定農產品生產量，這四點是幫助台中農民在這國際化市場中得以立足的不二法門。

台中市議員施志昌（右起）林祈烽、黃守達聯合質詢，指台中市農業局外銷今年目標才3億...
台中市議員施志昌（右起）林祈烽、黃守達聯合質詢，指台中市農業局外銷今年目標才3億，競爭力在哪？記者陳秋雲／攝影
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