廢棄竹席變身迷你總統府 有人訂來送給小英

2019-05-14 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



總統蔡英文在母親節當天到彰化，台明將公司董事長林肇睢訂製彰化監獄受刑人的作品「竹蓆總統府」送給她。圖／台明將提供 分享 facebook

彰化監獄常有收容人汰換的「竹蓆」，為增加再利用率，監獄內的「才藝舍坊」篩選堪用的報廢竹席，由具木工專長的收容人設計製作出三合院、風鼓車等模型，造型別緻，常有人預訂。最近彰化在地的台明將公司訂製長70公分、高40公分的迷你「總統府」模型，本周作品將北上送到總統府。

台明將公司董事長林肇睢是彰化監獄作業指導委員，他說，3個月前以6000元費用委託彰化監獄運用報廢竹蓆，手工編製總統府，總統蔡英文在母親節當天到彰化宮廟參拜，中午在鹿港玻璃館用餐時，迷你總統府就展示在眼前，「小英總統很驚喜也很滿意」，但因作品體積龐大無法隨行，近日會安排専人専車送入總統府。

林肇睢說，總統府模型上貼有「台灣寶島，小英最好」文字，藉廢棄材料創新作品，希望總統能發動響應環保愛地球活動，也讓蔡總統每日觀視總統府模型能永遠保持冷靜，不改初衷。

彰化監獄的「才藝舍坊」讓受刑人發揮專長製作花燈、閩獅頭、葫蘆雕刻、中國結等傳統工藝，彰化監獄作業科長陳素卿說，監所常有收容人汰換的舊竹蓆，經清潔隊收集後移交到「才藝舍坊」，每月10到20件不等，一般10件竹蓆經過篩選後約只有3件可以回收製作成竹藝品。