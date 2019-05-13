上星期2天賺24K 女果農今交更多卵片進帳26.7K

2019-05-13 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化市種荔枝的陳姓女果農上周一、四繳交荔枝椿象卵片共4809片，2天賺進2萬4045元，消息見報後讓很多人羨慕，吸引果農加入；今天一早，她又提著3大袋卵片走進市公所，農業課動員清點共5342片，1 天就換得2萬6710元，她開心的騎著機車回家，卻在市公所引起不小的騷動。

荔枝椿象每次產卵10至14顆，每片要超過10顆卵才有錢，市公所農業課動員一片片清點，很費時又傷眼力，對陳姓女果農每天頂著大太陽，流汗摘取卵片的精神，非常佩服。農業課長李逢時說，防檢局重賞的策略顯然有效，上周一、四（6、9日）2天共收購1萬1084片，今天爆量，1天就收購1萬3445片，預料16日（星期四）可能會更多。

市公所趕在下班前，將3大袋卵片送到縣府農業處，承辦人員說，所有卵片都以快遞轉送台大昆蟲系，讓專家作培育荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」及相關實驗之用。

陳姓女果農向市公所人員說，因今年荔枝收成很差，荔枝是1年1收，不能忙了1年沒錢賺，她和女兒、兒子看到新聞報導，知道政府收購荔枝椿象卵片每片提高到5元，決定每天到果園摘取卵片，自己的果園摘不到卵了，就到深山無人管理的果園摘，每天至少摘８小時，也是很辛苦的。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，芬園栽種黑葉品種荔枝500公頃、糯米種約80公頃，每年此時進入採收期，今年初因氣候高溫、少雨，開花率很差，果農形容是60年來最慘，今年全鄉黑葉荔枝只有一成收獲，糯米種全部「摃龜」。

黃翊愷說，去年市場零售價格每斤約25元，今年奇貨可居，最近果農採收荔枝送到北農拍賣，因奇貨可居，上價飆到每公斤600元，中價也有4、500元，今年很難看到路邊有果農直銷，市場可能有錢也難買到。

彰化縣政府今年首度辦理卵片收購，原本只到4月底截止，每片3元。副處長郭至善說，農委會防檢局5月1日宣布延長收購荔枝椿象卵片2個月，到六月底止，收購價格也提高到每片5元，每星期一、四兩天，委託全縣26鄉鎮市公所收購。

根據農委會去年農情資料，荔枝平均每分地收獲量約403.7公斤，換算是672.8台斤；如果，果農自己直銷的話，每分地收益約1.68萬元。郭至善說，今年全台荔枝收成很慘，農委會已列入天災現金救助，如果陳姓女果農按照目前的摘取卵片數量，繼續摘取，可能比荔枝收獲的收益更多。