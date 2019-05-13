親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

上星期2天賺24K 女果農今交更多卵片進帳26.7K

2019-05-13 20:53聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化市種荔枝的陳姓女果農上周一、四繳交荔枝椿象卵片共4809片，2天賺進2萬4045元，消息見報後讓很多人羨慕，吸引果農加入；今天一早，她又提著3大袋卵片走進市公所，農業課動員清點共5342片，1 天就換得2萬6710元，她開心的騎著機車回家，卻在市公所引起不小的騷動。

荔枝椿象每次產卵10至14顆，每片要超過10顆卵才有錢，市公所農業課動員一片片清點，很費時又傷眼力，對陳姓女果農每天頂著大太陽，流汗摘取卵片的精神，非常佩服。農業課長李逢時說，防檢局重賞的策略顯然有效，上周一、四（6、9日）2天共收購1萬1084片，今天爆量，1天就收購1萬3445片，預料16日（星期四）可能會更多。

市公所趕在下班前，將3大袋卵片送到縣府農業處，承辦人員說，所有卵片都以快遞轉送台大昆蟲系，讓專家作培育荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」及相關實驗之用。

陳姓女果農向市公所人員說，因今年荔枝收成很差，荔枝是1年1收，不能忙了1年沒錢賺，她和女兒、兒子看到新聞報導，知道政府收購荔枝椿象卵片每片提高到5元，決定每天到果園摘取卵片，自己的果園摘不到卵了，就到深山無人管理的果園摘，每天至少摘８小時，也是很辛苦的。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，芬園栽種黑葉品種荔枝500公頃、糯米種約80公頃，每年此時進入採收期，今年初因氣候高溫、少雨，開花率很差，果農形容是60年來最慘，今年全鄉黑葉荔枝只有一成收獲，糯米種全部「摃龜」。

黃翊愷說，去年市場零售價格每斤約25元，今年奇貨可居，最近果農採收荔枝送到北農拍賣，因奇貨可居，上價飆到每公斤600元，中價也有4、500元，今年很難看到路邊有果農直銷，市場可能有錢也難買到。

彰化縣政府今年首度辦理卵片收購，原本只到4月底截止，每片3元。副處長郭至善說，農委會防檢局5月1日宣布延長收購荔枝椿象卵片2個月，到六月底止，收購價格也提高到每片5元，每星期一、四兩天，委託全縣26鄉鎮市公所收購。

根據農委會去年農情資料，荔枝平均每分地收獲量約403.7公斤，換算是672.8台斤；如果，果農自己直銷的話，每分地收益約1.68萬元。郭至善說，今年全台荔枝收成很慘，農委會已列入天災現金救助，如果陳姓女果農按照目前的摘取卵片數量，繼續摘取，可能比荔枝收獲的收益更多。

郭至善說，因專家推估每摘1葉卵片，第二年就能減少約1000隻荔枝椿象，縣府除補助果農噴藥殺蟲，也施放平腹小蜂，果農若能配合摘取卵片，三管齊下，荔枝椿象防治效果會更好。

彰化市公所昨天收購荔枝椿象卵片爆量，農業課總動員清點卵片數量，從上班算到下班才結...
彰化市公所昨天收購荔枝椿象卵片爆量，農業課總動員清點卵片數量，從上班算到下班才結束。照片／彰化市公所提供
分享
彰化縣收購荔枝椿象卵片今天爆量，彰化市公所趕在下班前，將送3大袋的卵片送到縣府農...
彰化縣收購荔枝椿象卵片今天爆量，彰化市公所趕在下班前，將送3大袋的卵片送到縣府農業處。記者何烱榮／攝影
分享
彰化市公所今天收購荔枝椿象卵片爆量，農業課動員清點卵片數量，從上班算到下班才結束...
彰化市公所今天收購荔枝椿象卵片爆量，農業課動員清點卵片數量，從上班算到下班才結束。照片／彰化市公所提供
分享
彰化市公所昨天收購荔枝椿象卵片爆量，農業課總動員清點卵片數量，從上班算到下班才結...
彰化市公所昨天收購荔枝椿象卵片爆量，農業課總動員清點卵片數量，從上班算到下班才結束。照片／彰化市公所提供
分享

荔枝椿象農委會台大
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

明年公告地價漲或跌？中市府：全市平均一定調降

2019-05-13 16:12

鐵砧山礦場伴產水「漏」大了 苗縣府將公告汙染控制場址

2019-05-13 15:24

鐵砧山設施改善 蔡其昌爭取觀光局再投入經費

2019-05-13 13:44

台中地院、市府合作 推視訊諮詢服務

2019-05-13 12:42

一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57

荔枝行銷被批做球立委參選人 太平農會：歡迎來贊助

2019-05-13 09:56

偏鄉醫療資源缺 他們最需要醫療車與沐浴車

2019-05-13 07:42

人力缺很大到宅服務不容易 偏遠區交通更是大問題

2019-05-13 07:42

台中國中小裝冷氣 補助得排隊

2019-05-12 23:15

原鄉漢農爭地權 明赴政院陳抗

2019-05-12 23:14

鹿谷春茶量減 盼走綠色通道

2019-05-12 23:12

茶葉帶花香 他再奪特等茶王

2019-05-12 23:12

修虎頭山道路涉國安？網紅林道 意外窺見彈藥庫

2019-05-12 23:09

罹患小兒麻痺 她扛小孩長大

2019-05-12 23:08

母親節媽媽找女兒聲聲喚 台中警方幫忙找到了

2019-05-12 21:35

母親節同慶佛誕日 空拍千人浴佛莊嚴壯觀

2019-05-12 17:33

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

被議員狂問20多道題目 韓國瑜：我又不是小學生！

2019-05-13 13:31

驚！毒蛇在市區 宜蘭河濱公園出現2米長眼鏡蛇探頭

2019-05-12 21:52

中彰投苗單身聯誼報名 男秒殺等女生來

2019-05-13 11:11

六房媽本周日過爐 相隔50年她以9聖筊當選爐主

2019-05-13 11:49

城際轉運站新動線議員批玩命關頭 基市府：未定案

2019-05-13 13:22

高雄金鑽鳳梨大陸上架 網友：謝謝民進黨放棄吳芳銘

2019-05-13 18:25

接地氣！屏縣國中小校長不必再列席議會了

2019-05-13 15:25

公車司機荒應變 北市山區擬引進9人小巴

2019-05-13 00:17

館長抱怨捐款沒收到感謝狀 韓國瑜：以後加快速度

2019-05-13 12:00

點亮十三層活化阿根納 原來早年他們同在「水八線」上

2019-05-12 23:22

台南測速照相 吸金王在這裡

2019-05-12 23:44

存放逾期食品、衛生環境不合格 拉菲爾幼兒園遭罰6萬

2019-05-13 14:23

地方回饋金用途 韓國瑜：買油與醋別混一起

2019-05-13 16:17

內湖5期455違規戶 北市寄告知單

2019-05-12 23:49

高雄首座高齡長照中心 明年啟用

2019-05-12 23:41

70歲高齡護理師 耕耘45年樂在其中

2019-05-13 00:32

影╱北漂者對鏡頭說「媽媽我愛你」 下秒媽媽驚喜現身相擁而泣

2019-05-12 21:34

美國軍火商來台看上無患子 訂製「火藥皂」搭配槍械販售

2019-05-13 18:51

拚外銷！16.8噸雲林金鑽鳳梨出口大陸

2019-05-13 15:56

再多失敗也打不倒！夫妻同心種「不倒翁」鳳梨

2019-05-13 15:25

蝶豆花引食安疑慮沒人查？ 新北：一周內清查完畢

2019-05-13 16:01

花蓮縣長徐榛蔚首次議會施政報告 3萬多字2個半小時唸完

2019-05-13 18:32

一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57

遭質疑母子同任機要 韓國瑜促議員監督

2019-05-13 15:11

那瑪夏居民回流山上 希望兩重建機構再遷一次

2019-05-12 22:04

新竹或者書店辦曬書市集 預告6月將展店到竹市

2019-05-13 07:41

為2020「招兵買馬」？柯文哲延攬外交官周台竹入市府

2019-05-13 19:34

鐵砧山礦場伴產水「漏」大了 苗縣府將公告汙染控制場址

2019-05-13 15:24

魚群暴斃 關西鎮長要告桃園市 議員要求成立跨縣市平台

2019-05-13 11:54

月津港公園工程魚群暴斃 南市府：後續施工會更謹慎

2019-05-13 11:13

春遊來嘉義市玩 有機會抽中Toyota C-HR等大獎

2019-05-13 15:04

水湳洞、十三層遺址、阿根納 「水八線」景點復活

2019-05-13 00:24

荔枝行銷被批做球立委參選人 太平農會：歡迎來贊助

2019-05-13 09:56

苗栗家扶「用愛包圍」達標 小萱家變舒適溫暖

2019-05-13 16:55

修虎頭山道路涉國安？網紅林道 意外窺見彈藥庫

2019-05-12 23:09

引進9人小巴／業者看法分歧 學者盼妥善規畫

2019-05-13 00:21

水湳洞舊稱水南洞 夯劇取景暴紅

2019-05-13 00:29

等20年！雲縣道149甲要修了

2019-05-12 23:35

執勤無法陪病兒 女警哽咽：我是不及格媽媽

2019-05-13 00:33

國宅「候租戶多」 收回社福據點

2019-05-12 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top