選前提調降地價稅 議員關心盧秀燕能否落實

2019-05-13 17:18 中央社 台中13日電



台中市長盧秀燕去年市長選舉期間提出調降地價稅政見，民進黨台中市議員張耀中及曾朝榮今天在市議會質詢時關心能否落實，副市長楊瓊瓔說，將由地價評議委員會做專業評估。

台中市議會今天進行財政經濟委員會業務質詢，張耀中、曾朝榮表示，前市府於105年大幅提高地價稅，台中市地價稅調漲38.25%，盧秀燕選前承諾要調降地價稅，將再公告調整，是否能落實調降地價稅的政見。

張耀中說，內政部在101年決議要將公告地價提升到市價的9成，現在才調到14%，就已造成市區的部分精華土地的稅額暴增89%，甚至還有漲101%的驚人稅單，引發民怨。

張耀中表示，盧秀燕在多次競選場合疾呼，當選後要調降地價稅，會「輕稅簡政」，公告地價2年調整1次，地價相關評估作業多落在公告的半年前完成，去年公告地價平均跌幅約6.36%，他關心今年會不會繼續下跌或反映市場行情。

楊瓊瓔表示，盧秀燕上任後已指示「輕稅簡政」的政策目標，市府一定要做到。105年台中市地價稅調漲38.25%，讓許多人十分痛苦，包括河南路、公益路及西屯路等商圈有不少店開了又關。經詢問店家答稱，地主要求支付增加的地價稅金，讓業者無法負擔。

楊瓊瓔指出，今年下半年度「地價及標準地價評議委員會」將進行相關作業，市府會尊重體制與專業，交給委員會做決定。