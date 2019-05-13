明年公告地價漲或跌？中市府：全市平均一定調降

2019-05-13 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市近年來大幅調漲公告地價，帶動地價稅暴漲掀起民怨。明年元旦又要發布新的公告地價，民進黨議員張耀中質疑，盧秀燕市長曾說過要調降地價稅，明年元旦會不會跳票？台中市地政局長吳存金說，市府尊重地價評議委員的決定，明年各區段的調整幅度不一，但整體公告地價一定會調降。

公告地價原本每3年調整，去年起修法改為2年調整，即時反應市場變化。台中市105年公告地價整體暴漲38.25%，其中西屯區平均漲幅101.29%最高，當時民怨高漲，107年整體下修6.36%，但仍衝擊前市長林佳龍的連任選情。

台中市議會今天業務質詢，民進黨議員張耀中說，前市長林佳龍任內大幅提高地價稅後惹民怨，最後台中市換人執政，盧秀燕去年競選時，多次提出調降地價稅的政見，明年元旦要公佈新的公告地價，調降地價稅的政見能不能說到做到？

張耀中說，內政部曾決議，公告地價要調升到市價9成，但目前只調漲到市價14％，已造成精華地段地價稅暴漲，漲幅甚至高達百分百；地價稅也會牽動地方統籌分配數額，公告地價若不真實反映土地價值，會對財政帶來衝擊，市府如何因應？

副市長楊瓊瓔說，輕稅簡政是市長盧秀燕的政見目標，市府會落實市民期待；105年台中市調整公告地價，帶動地價稅暴漲，地主轉嫁給承租店家，衝擊商圈經濟，市府會審慎因應，至於公告地價的評估作業，交給地政局地價評議委員會專業判斷。