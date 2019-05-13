鐵砧山礦場伴產水「漏」大了 苗縣府將公告汙染控制場址

2019-05-13 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



中油公司鐵砧山礦場今年3月3日伴產水外洩汙染案，苗栗縣政府環保局查證採樣化驗，其中1口民井水樣有毒物質苯含量超過管制標準378倍，環保局將公告場區0.17公頃、場區外2.43公頃是土壤及地下水汙染控制場址，中油則強調會依法依規定辦理。

環保局指出，鐵砧山礦場因連接伴產水池管線鏽蝕破損，導致伴產水洩漏汙染，環保局啟動土壤及地下水緊急應變查證作業，採集6個土壤樣品及8個地下水樣品，檢測苯、甲苯、萘、二氯甲烷及總石油碳氫化合物，共有3個土壤樣品、3個監測井及2個民井地下水樣品超過管制標準，中油沒有對汙染查證結果陳述意見。

其中，苯管制標準每公升0.05毫克，水樣最高達每公升高達18.9毫克，超標378倍，土壤管制標準每公斤5毫克，土樣最高每公斤59.9毫克，高出近12倍，環保局檢測超標的民井，協調地主停用，命令中油限期完成汙染調查及提出相對應改善計畫，及早進行污染改善作業，回復土地及地下水資源正常使用。

苗栗縣議會定期會今天衛生局、環保局工作報告議程，縣議員余文忠、張顧礫、張可欣、陳品安等人都詢問，關心3月3日鐵砧山礦場伴產水汙染案，並要求做好善後補救賠償措施，環保局長陳華盛表示，環保局依水汙染防治法，開罰汙染地表水體15萬元，公告土壤及地下水汙染控制場址後，還可以再罰10到50萬元。