親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

鐵砧山礦場伴產水「漏」大了 苗縣府將公告汙染控制場址

2019-05-13 15:24聯合報 記者范榮達╱即時報導

中油公司鐵砧山礦場今年3月3日伴產水外洩汙染案，苗栗縣政府環保局查證採樣化驗，其中1口民井水樣有毒物質苯含量超過管制標準378倍，環保局將公告場區0.17公頃、場區外2.43公頃是土壤及地下水汙染控制場址，中油則強調會依法依規定辦理。

環保局指出，鐵砧山礦場因連接伴產水池管線鏽蝕破損，導致伴產水洩漏汙染，環保局啟動土壤及地下水緊急應變查證作業，採集6個土壤樣品及8個地下水樣品，檢測苯、甲苯、萘、二氯甲烷及總石油碳氫化合物，共有3個土壤樣品、3個監測井及2個民井地下水樣品超過管制標準，中油沒有對汙染查證結果陳述意見。

其中，苯管制標準每公升0.05毫克，水樣最高達每公升高達18.9毫克，超標378倍，土壤管制標準每公斤5毫克，土樣最高每公斤59.9毫克，高出近12倍，環保局檢測超標的民井，協調地主停用，命令中油限期完成汙染調查及提出相對應改善計畫，及早進行污染改善作業，回復土地及地下水資源正常使用。

苗栗縣議會定期會今天衛生局、環保局工作報告議程，縣議員余文忠、張顧礫、張可欣、陳品安等人都詢問，關心3月3日鐵砧山礦場伴產水汙染案，並要求做好善後補救賠償措施，環保局長陳華盛表示，環保局依水汙染防治法，開罰汙染地表水體15萬元，公告土壤及地下水汙染控制場址後，還可以再罰10到50萬元。

陳華盛指出，環保局要求中油緊急應變，場區周邊依地下水流向，設置9組抽水井回抽防止擴散，公告控制場址後，中油必須調查土壤、地下水汙染，提報計畫改善，環保局審查合理性、公行性，此外，環保局另提報環保署，若認定重大危害，公告整治場址，中央可再罰15到75萬元。

中油苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦場伴產水3月3日外洩案，環保局查證，將公告土壤及地下水汙...
中油苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦場伴產水3月3日外洩案，環保局查證，將公告土壤及地下水汙染控制場址。記者范榮達／翻攝
分享

地下水中油鐵砧山
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

明年公告地價漲或跌？中市府：全市平均一定調降

2019-05-13 16:12

鐵砧山設施改善 蔡其昌爭取觀光局再投入經費

2019-05-13 13:44

台中地院、市府合作 推視訊諮詢服務

2019-05-13 12:42

一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57

荔枝行銷被批做球立委參選人 太平農會：歡迎來贊助

2019-05-13 09:56

偏鄉醫療資源缺 他們最需要醫療車與沐浴車

2019-05-13 07:42

人力缺很大到宅服務不容易 偏遠區交通更是大問題

2019-05-13 07:42

台中國中小裝冷氣 補助得排隊

2019-05-12 23:15

原鄉漢農爭地權 明赴政院陳抗

2019-05-12 23:14

鹿谷春茶量減 盼走綠色通道

2019-05-12 23:12

茶葉帶花香 他再奪特等茶王

2019-05-12 23:12

修虎頭山道路涉國安？網紅林道 意外窺見彈藥庫

2019-05-12 23:09

罹患小兒麻痺 她扛小孩長大

2019-05-12 23:08

母親節媽媽找女兒聲聲喚 台中警方幫忙找到了

2019-05-12 21:35

母親節同慶佛誕日 空拍千人浴佛莊嚴壯觀

2019-05-12 17:33

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

被議員狂問20多道題目 韓國瑜：我又不是小學生！

2019-05-13 13:31

高市警22個月內赴港澳33次 警局：不排除記大過

2019-05-12 17:59

影／「與惡」讓水湳洞紅了 但早年這裡是叫水南洞

2019-05-12 21:03

驚！毒蛇在市區 宜蘭河濱公園出現2米長眼鏡蛇探頭

2019-05-12 21:52

六房媽本周日過爐 相隔50年她以9聖筊當選爐主

2019-05-13 11:49

中彰投苗單身聯誼報名 男秒殺等女生來

2019-05-13 11:11

移居屏東有效嗎？屏縣貼薪政策139人提出申請

2019-05-12 21:13

雲林縣府與台農攜手合作 打造「崙背鮮乳」開賣囉

2019-05-12 17:00

台東龍田有黑態出沒？ 專家看過照片：可能性不高

2019-05-12 18:32

公車司機荒應變 北市山區擬引進9人小巴

2019-05-13 00:17

點亮十三層活化阿根納 原來早年他們同在「水八線」上

2019-05-12 23:22

基隆城際轉運站新動線出爐 議員：想上演玩命關頭？

2019-05-13 13:22

館長抱怨捐款沒收到感謝狀 韓國瑜：以後加快速度

2019-05-13 12:00

拱天宮之名嚴禁外界使用 管委會公告將追究法律責任

2019-05-12 19:39

打造世界遺產旅遊小鎮 李永萍：要為水金九賺第二桶金

2019-05-12 13:24

台南測速照相 吸金王在這裡

2019-05-12 23:44

接地氣！屏縣國中小校長不必再列席議會了

2019-05-13 15:25

內湖5期455違規戶 北市寄告知單

2019-05-12 23:49

影╱北漂者對鏡頭說「媽媽我愛你」 下秒媽媽驚喜現身相擁而泣

2019-05-12 21:34

70歲高齡護理師 耕耘45年樂在其中

2019-05-13 00:32

「寶石」議長治喪委員會 韓國瑜任副主委

2019-05-12 17:32

存放逾期食品、衛生環境不合格 拉菲爾幼兒園遭罰6萬

2019-05-13 14:23

台灣國辦公室獨立山升台灣旗 「母親節起台灣國」

2019-05-12 17:48

那瑪夏居民回流山上 希望兩重建機構再遷一次

2019-05-12 22:04

高雄首座高齡長照中心 明年啟用

2019-05-12 23:41

「白眼女神」黃捷 將在新北登台獻唱

2019-05-12 17:52

高雄空汙季空品良率破5成 環局：6年來首見

2019-05-12 17:12

新竹或者書店辦曬書市集 預告6月將展店到竹市

2019-05-13 07:41

一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57

母親節同慶佛誕日 空拍千人浴佛莊嚴壯觀

2019-05-12 17:33

魚群暴斃 關西鎮長要告桃園市 議員要求成立跨縣市平台

2019-05-13 11:54

再多失敗也打不倒！夫妻同心種「不倒翁」鳳梨

2019-05-13 15:25

荔枝行銷被批做球立委參選人 太平農會：歡迎來贊助

2019-05-13 09:56

高市某國小疑流感群聚 校方決定5月13日起停課一周

2019-05-12 19:47

水湳洞、十三層遺址、阿根納 「水八線」景點復活

2019-05-13 00:24

149甲草嶺公路斷了20年 8月終於要動工修復

2019-05-12 19:14

修虎頭山道路涉國安？網紅林道 意外窺見彈藥庫

2019-05-12 23:09

引進9人小巴／業者看法分歧 學者盼妥善規畫

2019-05-13 00:21

執勤無法陪病兒 女警哽咽：我是不及格媽媽

2019-05-13 00:33

水湳洞舊稱水南洞 夯劇取景暴紅

2019-05-13 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top