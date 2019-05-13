台中地院、市府合作 推視訊諮詢服務

2019-05-13 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中地方法院院長江錫麟今早拜會台中市長盧秀燕，雙方將合作設置訴訟程序視訊諮詢服務，市府將在沙鹿、豐原與市區設置視訊設備，9月起可就近查詢訴訟程序問題，不必再跑一趟法院。盧秀燕說，如果試辦成功，將擴展到台中市各區設點。

台中市法制局長李善植說，上法院打官司過程中，有時得查詢案號、繳費等問題，但涉及個人身份認定，得舟車勞頓跑法院，未來可就近到視訊諮詢駐點查詢，市府也會提供法律諮詢。

台中市政府與台中地方法院合作推動「訴訟程序視訊諮詢」服務，民眾可透過視訊與法院訴訟輔導科連線，線上解決案件的訴訟程序問題；江錫麟今早到市府拜會盧秀燕，雙方就相關服務交換意見。

盧秀燕說，民眾過去要諮詢法院訴訟程序的問題，都會打電話諮詢，但案件涉及個資，當事人得親自跑法院，如果住得比較遠，為了簡單的問題得舟車勞頓，未來透過視訊諮詢服務，可避免往返奔波。

江錫麟說，司法院訴訟程序視訊諮詢服務在新北市推動成效良好，這次加入台中、基隆、南投、屏東與花蓮5縣市開辦，希望讓司法更加便民。李善植說，市府規劃在北屯、豐原、沙鹿區公所與市政大樓設點，並進一步推廣到台中市各區。