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一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57聯合報 記者游振昇╱即時報導

弘光科大推無現金校園，可線上線下交易付款。記者游振昇／攝影
弘光科大推無現金校園，可線上線下交易付款。記者游振昇／攝影
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弘光科大推無現金校園，可線上線下交易付款，弘光科大率先與一卡通悠遊卡兩家公司合作，建置線上及線下行動支付系統，全力推動「無現金校園」，目前校內餐廳12家美食業者同時有「LINE Pay一卡通」及「悠遊卡付費」二種付款模式，師生可以拿著手機透過「條碼」或「掃描」功能付款，或是持實體學生證感應付款，未來將校內申請文件費用併入行動支付應用中。

弘光科大圖書資訊中心主任段翰文表示，教育部技職司去年9月召開全國大專資訊會議，鼓勵各校導入行動支付，弘光科大馬上進行，與悠遊卡、LINE Pay一卡通業者接洽，和校內各單位、美食業者開會，今年3月11日正式上線，初期使用LINE Pay一卡通最高還可享有最高50%的優惠，每個帳號最多可以獲得LINE Points 200點回饋。

4月17日開始也可以使用悠遊卡支付，為了讓學生感受到支付的便利性，悠遊卡公司自5月13日起舉辦一個月消費50元現折5元的優惠活動，要讓使用者更有感覺。未來兩家業者也會舉辦不定期的優惠活動，讓好康真正地回饋給同學。

段翰文說，使用悠遊卡不需要申辦帳戶或信用卡，只要預先儲值或設定自動加值便能消費，不過要拿卡臨櫃感應機器。為了方便更多學生使用行動支付，學校同時導入LINE Pay支付系統，學生不必辦信用卡，只要連結銀行存款帳戶便可以使用LINE Pay一卡通消費，未來學生影印、成績單申請、宿舍洗衣機使用等，都可以透過行動支付。

弘光科大推無現金校園，可線上線下交易付款。記者游振昇／攝影
弘光科大推無現金校園，可線上線下交易付款。記者游振昇／攝影
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一卡通悠遊卡
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