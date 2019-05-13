一卡通和悠遊卡行動支付 弘光科大推無現金校園

2019-05-13 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



弘光科大推無現金校園，可線上線下交易付款。記者游振昇／攝影 分享 facebook

弘光科大推無現金校園，可線上線下交易付款，弘光科大率先與一卡通、悠遊卡兩家公司合作，建置線上及線下行動支付系統，全力推動「無現金校園」，目前校內餐廳12家美食業者同時有「LINE Pay一卡通」及「悠遊卡付費」二種付款模式，師生可以拿著手機透過「條碼」或「掃描」功能付款，或是持實體學生證感應付款，未來將校內申請文件費用併入行動支付應用中。

弘光科大圖書資訊中心主任段翰文表示，教育部技職司去年9月召開全國大專資訊會議，鼓勵各校導入行動支付，弘光科大馬上進行，與悠遊卡、LINE Pay一卡通業者接洽，和校內各單位、美食業者開會，今年3月11日正式上線，初期使用LINE Pay一卡通最高還可享有最高50%的優惠，每個帳號最多可以獲得LINE Points 200點回饋。

4月17日開始也可以使用悠遊卡支付，為了讓學生感受到支付的便利性，悠遊卡公司自5月13日起舉辦一個月消費50元現折5元的優惠活動，要讓使用者更有感覺。未來兩家業者也會舉辦不定期的優惠活動，讓好康真正地回饋給同學。